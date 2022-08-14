Дело не в силе воли. Как избавиться от вредных привычек

Венди Вуд: «Кофеманы утверждают, что пьют кофе для того, чтобы проснуться и снять усталость, но это не соответствует действительности» (Фото:SIphotography/Depositphotos)

Чтобы победить привычку, нужно осознать ту роль, которую она играет в вашей жизни

Совместно с Асафом Мазаром, постдокторантом Пенсильванского университета



Если вы похожи на большинство американцев, то, вероятно, начинаете свой день с чашки кофе — утреннего латте, порции эспрессо или, может быть, старого доброго пуровера.

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Чаще всего заядлые кофеманы утверждают, что пьют кофе для того, чтобы проснуться и снять усталость. Но это совершенно не соответствует действительности. Если уж на то пошло, количество кофеина в двух разных чашках может быть совершенно разным. Даже при заказе одного и того же вида напитка в одной и той же кофейне его уровень может отличаться в два раза. И все же мы, любители кофе, похоже, этого не замечаем.

Так что же еще может заставлять нас отправиться на поиски этого утреннего эликсира?

Мы задались целью найти ответ на этот вопрос в ходе нашего недавнего исследования. И этот ответ позволяет делать далеко идущие выводы о том, как мы подходим к решению важнейших проблем современного общества, таких как питание и изменение климата.

Мы не осознаем многие свои привычки

Как ученые, изучающие проблемы поведения, мы выяснили, что люди часто повторяют ежедневные действия просто по привычке. Если вы регулярно пьете кофе, то, скорее всего, делаете это автоматически, как часть укоренившейся рутины, а не только потому, что ощущаете усталость.

Но людей не удовлетворяет такое объяснение — недостаточно сказать, что мы делаем что-то лишь потому, что привыкли так делать. Вместо этого мы придумываем более убедительные оправдания, например, заявляем, что пьем кофе, чтобы разогнать утренний туман в голове.

Это сопротивление означает, что мы не осознаем многие свои привычки, даже если они пронизывают нашу повседневную жизнь.

Разъяснение того, что скрывается за привычками

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