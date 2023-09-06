Даже когда не хватает мотивации. 10 шагов к осуществлению желаний
Мария Винницкая: «Развивайте самодисциплину» (Фото:deagreez1/Depositphotos)
Способность идти к своей цели у нас сейчас очень сильно пошатнулась
Знакомо ли вам состояние «все знаю, а ничего не делаю»? Или постоянное откладывание на «следующий понедельник»? Или ожидание каких-то идеальных условий, волшебного помощника, удачи, спонсора или соответствующего дня по лунному календарю?
Способность планировать, мечтать и идти к своим желаниям у нас сейчас очень сильно пошатнулась. Теперь это требует дополнительных усилий, стабильного состояния и учета рисков и форс-мажоров. И это тоже пока многих останавливает в шагах к своей цели. Потому что вроде есть все легитимные причины не иметь мотивации, быть уставшим и бездействовать.
Но людям вообще свойственно ждать и ничего не делать, даже находясь в стабильном психологическом состоянии и безопасных комфортных условиях.
Потому что к войне мы все более-менее адаптировались и вернулись все наши старые привычки и причины бездействовать. Плюс, конечно, еще и добавилось истощение от войны, коллективные травмы вокруг, фоновая депрессия у многих и высокий уровень неопределенности.
Так что мешает перейти к конкретным действиям? Даже когда все более-менее нормально?