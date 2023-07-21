Скорая помощь при стрессе. Как отдохнуть за короткое время

21 июля, 21:13
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Мария Винницкая: «Нужно только позволить себе отдых» (Фото:racorn/Depositphotos)

Мария Винницкая: «Нужно только позволить себе отдых» (Фото:racorn/Depositphotos)

Мария Винницкая
Психоаналитик, бизнес-коуч

Восстановиться можно даже за несколько часов

В современном мире со скоростью изменений, часто превышающей наши возможности адаптироваться и принять их, очень трудно остановиться и позволить себе отдых. Хотя бы короткий. А это очень важно для нашего физического и эмоционального благополучия.

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Отдых имеет крайне большое значение для нашего самочувствия. Он обеспечивает:

  • снятие стресса и напряжения;
  • восстановление энергии и ресурсов организма;
  • повышение продуктивности мозговой деятельности;
  • улучшение физического здоровья;
  • поддержание эмоционального равновесия;
  • улучшение сна;
  • повышение креативности.

Эффективно отдохнуть можно даже за короткий промежуток времени, даже за несколько часов или пару дней. Нужно только позволить себе отдых, выделить на это время и сделать его максимально приятным и комфортным именно для вас. Вы можете выбрать свой способ, ниже — лишь несколько вариантов, которые помогут вам переключиться с рабочего режима на релакс:

Теги:   Отдых Психология Советы психолога

Depositphotos
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