Скорая помощь при стрессе. Как отдохнуть за короткое время
Мария Винницкая: «Нужно только позволить себе отдых» (Фото:racorn/Depositphotos)
Восстановиться можно даже за несколько часов
В современном мире со скоростью изменений, часто превышающей наши возможности адаптироваться и принять их, очень трудно остановиться и позволить себе отдых. Хотя бы короткий. А это очень важно для нашего физического и эмоционального благополучия.
Отдых имеет крайне большое значение для нашего самочувствия. Он обеспечивает:
- снятие стресса и напряжения;
- восстановление энергии и ресурсов организма;
- повышение продуктивности мозговой деятельности;
- улучшение физического здоровья;
- поддержание эмоционального равновесия;
- улучшение сна;
- повышение креативности.
Эффективно отдохнуть можно даже за короткий промежуток времени, даже за несколько часов или пару дней. Нужно только позволить себе отдых, выделить на это время и сделать его максимально приятным и комфортным именно для вас. Вы можете выбрать свой способ, ниже — лишь несколько вариантов, которые помогут вам переключиться с рабочего режима на релакс: