Скорая помощь при стрессе. Как отдохнуть за короткое время

Восстановиться можно даже за несколько часов

В современном мире со скоростью изменений, часто превышающей наши возможности адаптироваться и принять их, очень трудно остановиться и позволить себе отдых. Хотя бы короткий. А это очень важно для нашего физического и эмоционального благополучия.



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Отдых имеет крайне большое значение для нашего самочувствия. Он обеспечивает:

снятие стресса и напряжения;

восстановление энергии и ресурсов организма;

повышение продуктивности мозговой деятельности;

улучшение физического здоровья;

поддержание эмоционального равновесия;

улучшение сна;

повышение креативности.

Эффективно отдохнуть можно даже за короткий промежуток времени, даже за несколько часов или пару дней. Нужно только позволить себе отдых, выделить на это время и сделать его максимально приятным и комфортным именно для вас. Вы можете выбрать свой способ, ниже — лишь несколько вариантов, которые помогут вам переключиться с рабочего режима на релакс: