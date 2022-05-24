Минная безопасность. О чем и как нужно поговорить с детьми

Важно подумать о том, как рассказывать, чтобы ребенок не испугался и запомнил информацию

Важно: минная безопасность. Как начать разговор с ребенком. К сожалению, эта тема сейчас актуальна. И будет еще долго актуальна. Многие семьи возвращаются из более безопасных регионов в свои дома. И нам важно подготовить ребенка и самим быть внимательными. Команда UNICEF Ukraine подготовила много материалов для детей всех возрастов — я буду писать о них по мере выхода. Но нам важно не только знать, что показывать, — нам важно подумать о том, как рассказывать, чтобы ребенок не испугался и информацию запомнил.



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Как начать разговор с ребенком?

1. Выберите время, когда ребенок не занят игрой или мультфильмом.

2. Выберите место, где вам всем было бы удобно и безопасно. Чем сложнее разговор или тема, тем более устойчивой должна быть наша поза. Медленнее темп разговора. И мы более внимательны к реакции, изменению позы, вопросам ребенка.

3. Скажите, что сейчас вы сами изучаете что-то совершенно новое и очень важное и попросите ребенка помочь вам запомнить эту информацию.

4. Напомните, что сейчас все мы помогаем нашей армии. Враг может причинять вред, даже если мы не видим его рядом. Мы сейчас в безопасности. Но нам важно быть бдительными и внимательными. И помогать и себе, и другим.

Чем больше каналов задействованы в запоминании, тем больше эффект

5. «Помнишь собаку Патрона? Ты знаешь, чем он занимается? Он помогает находить взрывоопасные предметы — взрывоопасные — это когда опасность от взрыва. Представь, что мы проходим подготовку вместе с Патроном».

5. «Знаешь, какие бывают опасные предметы?» Покажите изображение ВОП и спросите, знает ли ребенок, что это.

Сначала (ребенку до 7 лет), чтобы он не испугался, лучше показать иллюстрацию:

Взрывоопасные предметы (иллюстрации)

а потом можно продемонстрировать реальное фото:

Взрывоопасные предметы (фото)

Спросите ребенка, на что похож этот предмет. Ответы могут быть самые разные. Выслушайте все варианты, а затем добавьте, что этот предмет называется… и он очень опасен. В нем спрятан взрывающийся механизм.

Если, когда вы показываете картинку, ребенок пытается потрогать само изображение взрывоопасного предмета, скажите ему: «Давай привыкать — ни в коем случае, даже на картинке, мы не прикасаемся. Не трогай!»

Наблюдайте за реакцией ребенка: если вы видите, что его поза изменилось, что мышцы напряглись, ребенок затаил дыхание — предложите объять. И скажите: «Мы сейчас в безопасности. И будем в безопасности. Мы изучаем это, чтобы наши прогулки были веселыми и безопасными».

Можно сказать ребенку: «Помнишь, во время карантина у нас были правила — носить маску, соблюдать дистанцию. А теперь во время войны и после войны будут некоторое время новые правила». Быть внимательными и бдительными.

6. Расскажите ребенку, где могут находиться мины. Они могут спрятаться в траве, под деревьями, возле домов и заборов, могут быть приклеены к стволам деревьев или притаиться в лесах, парках или детских площадках в тех городах, где велись боевые действия.

7. Изучите вместе главное правило: «Не подходи. Не трогай. Рассказывай (или звони 101)»

Закрепите эти правила в жестах — чем больше каналов задействованы в запоминании, тем больше эффект.

«Нам всем нужно быть очень внимательными. Если ты увидишь какой-нибудь неизвестный предмет — не подходи, не трогай, осторожно отойди назад и сообщай о находке кому-нибудь из взрослых. Они позвонят по телефону 101, и спасатели непременно приедут, чтобы обезвредить предмет, и снова сделают это место безопасным для людей».

Повторите эти слова: «Не подходи. Не трогай. Сообщай или звони».

Для того чтобы закрепить информацию, не пугая ребенка, можно использовать раскраски, комиксы, видео.

Пожалуйста, помните — от сложной информации мы быстро устаем. И не стоит такие разговоры делать долгими.

Когда вы заканчиваете разговор, чтобы снять напряжение, если оно возникнет, можно еще раз посмотреть фото и видео собачки Патрона, представить, что вы превращаетесь в собачку. Почесать ребенка за ушком. А потом «превратиться» снова в людей — и предложить ребенку кого-нибудь научить этим правилам.

Безопасности нам всем.

Текст публикуется с разрешения автора

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