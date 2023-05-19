Ненадежный партнер. Как эмоции влияют на принятие решений

Когда нас охватывает эмоция, мы игнорируем факты, которые могут ее опровергнуть

Как эмоциональная безграмотность побеждает эффективность и рациональность?



Неконтролируемые эмоции редко когда бывают надежным партнером в принятии решений и в выборе реакций. Сегодняшняя шпаргалка об этом.

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Как эмоции влияют на принятие решений?

1. Эмоции создают предвзятое восприятие

Эмоции имеют влияние на восприятие мира, наши реакции на происходящее, интерпретации и оценки других. Когда мы испытываем какую-то эмоцию, мы не отрицаем свои ощущения, а наоборот, автоматически ищем объяснение. Так мы как бы оправдываем свои эмоции («это нормально, что в такой ситуации я злюсь, переживаю или расстроен и т. д. »).

Эмоции руководителя оказывают серьезное влияние на всю команду

Далее мы оцениваем события в соответствии с эмоциями, которые пережили ранее, и именно это определяет, что в будущем в похожих ситуациях мы будем испытывать похожие эмоции.

Именно здесь и появляется предвзятое восприятие ситуации — мы начинаем предвзято относиться к происходящему на основе своего предыдущего опыта.

Во многих ситуациях эмоциональные предубеждения помогают сосредоточить наше внимание и быстро реагировать на проблему. Вместе с тем предвзятость в восприятии создает много проблем.

Когда мы охвачены эмоцией, мы игнорируем предыдущий опыт и факты, которые могут опровергнуть эту эмоцию. Мы также можем обесценить или проигнорировать новую информацию, которая не соответствует текущим переживаниям. То есть, тот же механизм, который направляет и фокусирует наше внимание, может исказить нашу способность работать как с новой информацией, так и со знаниями, которые уже хранятся в нашем мозгу.

Например, если коллега сильно напуган, он будет бояться принять решение, продумывать все потенциально негативные результаты, будет парализован страхом и не сможет объективно оценить риски.

Эмоциональная предвзятость серьезно влияет на нашу способность принимать обоснованные и взвешенные решения. Эмоционально предвзятые решения всегда будут очень ограничены из-за наших эмоций и не будут учитывать всех возможных результатов.

2. Эмоции влияют на мотивацию

Решения не всегда основываются на рациональности, поскольку именно эмоции влияют на мотивацию принятия решений. Например, чувство вины или сожаления может заставить нас изменить свое мнение относительно уже принятого, озвученного и запущенного в работу решения. То есть просто из-за эмоций мы можем отказываться от по-настоящему важных вещей. С другой стороны, чувство гордости или чрезмерной уверенности могут повысить вероятность того, что мы примем рискованные для нас или команды решения.

Итак, эмоции руководителя и его низкая эмоциональная грамотность имеют серьезное влияние на всю команду и ее эффективность.

3. Эмоции ограничивают критическое мышление

Эмоции могут изрядно ухудшить нашу способность логически, критически мыслить.

Тренировка осознанности увеличивает активность префронтальной коры и снижает активность миндалин. Регулирующие и успокаивающие эффекты осознанности влияют на деятельность префронтальной коры. В то же время, когда мы находимся в состоянии нарушенного регулирования, или вне «зоны устойчивости», активность префронтальной коры может быть для нас недоступной.

Сила реакций бей/беги/замри способна внезапно перекрыть деятельность префронтальной коры части мозга, которая поддерживает регуляцию наших мыслей, действий и эмоций. Например, эмоции могут заставить нас забыть неприятные факты ситуации, не принять во внимание предыдущий опыт в похожей ситуации или принять решение без должного анализа.

4. Эмоции подталкивают к более быстрым результатам

Эмоции могут подталкивать нас к необдуманному принятию решений. К примеру, эмоции могут побуждать нас принимать решения на основе интуиции, а не фактов. Интуиция — это процесс, использующий наш прошлый опыт и знания для получения ответов. Однако интуиция не всегда точна, поскольку она не учитывает все возможные факторы, которые могут повлиять на результат. В таких случаях принятие решений на основе интуиции может привести к неправильным решениям с тяжелыми последствиями.

Действуя на основе сильных эмоций, руководители могут быстро принимать решения по вопросам, на самом деле нуждающимся в тщательном обсуждении, что приводит к проблемам для команды.

Текст публикуется с разрешения автора

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