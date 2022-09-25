Измените свою судьбу. 25 привычек, которые обеспечат успех

Высокие стандарты — это замечательно, но если перестараться, любая добродетель превратится в порок

Древние обожали выражение: «Характер — это судьба». Оно означает, что характер играет определяющую роль и от вашей натуры зависят ваши поступки.



Самодисциплина — это одна из тех особых вещей, которые одновременно являются и пророческими, и определяющими. Она указывает на то, что вы достигнете величия, и в то же время наполняет величием все, что вы делаете. Это не средство для достижения цели. Это не просто что-то, что мы ценим лишь пока не получим то, что считаем по-настоящему ценным: некую должность, сумму денег, главный приз, наилучшую возможность.

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Нет. Дисциплина — это и есть победа. Когда вы дисциплинированы в своей работе — вы побеждаете. Когда вы знаете, что вложили во что-то все свои силы — вы побеждаете. Когда ваша самооценка зависит от того, что вы можете контролировать (например, от усилий), — вы побеждаете.

То, кем мы есть, те стандарты, которых мы придерживаемся, то, что мы делаем регулярно — в конечном счете именно это позволяет гораздо надежнее предсказать траекторию нашей жизни, чем талант, ресурсы или что бы то ни было. Итак, вот 25 привычек, которые выведут вас на лучшую из возможных траекторий.

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