Дело не в расходах. Пять привычек тех, кто правильно обращается с деньгами
Дариус Фору: «Что бы вы ни делали, вы можете сделать это простым способом» (Фото:Ivanko1980/Depositphotos)
Ни одна из них не связана непосредственно с финансами
То, как вы обращаетесь со своими деньгами, зависит от ваших привычек. Именно они отличают финансово ответственных людей от всех остальных. И я говорю не только о привычке тратить.
Я не удивлюсь, если когда-то в прошлом вы уже пытались пересмотреть свои расходы и потерпели неудачу.
Быть финансово ответственным и благополучным — это образ жизни. И дело не только в том, как вы распоряжаетесь своими деньгами. Финансово ответственные люди:
— продуманно расходуют свои средства;·
— самодостаточны и наслаждаются мелочами;
— старательно откладывают каждый месяц;
— тратят меньше, чем зарабатывают.
Речь о том, как вы выстраиваете свою жизнь в целом. Хорошая новость в том, что это можно изменить.
Просто измените свои привычки. Люди часто говорят, что измениться сложно, потому что им никак не удается распрощаться со своими старыми привычками.
Это действительно тяжело. И это не единственная трудность. В финансовых вопросах нам особенно часто приходится идти против своей природы. Задумайтесь об этом. С эволюционной точки зрения нет никакого смысла откладывать на будущее. Но как сказал французский философ Блез Паскаль: «Привычка — это вторая натура, которая разрушает первую».
Далее — список тех привычек, которыми, на мой взгляд, можно заменить свою разрушительную первоначальную натуру в том, что касается денег.