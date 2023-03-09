Дело не в расходах. Пять привычек тех, кто правильно обращается с деньгами

Дариус Фору: «Что бы вы ни делали, вы можете сделать это простым способом» (Фото:Ivanko1980/Depositphotos)

Ни одна из них не связана непосредственно с финансами



То, как вы обращаетесь со своими деньгами, зависит от ваших привычек. Именно они отличают финансово ответственных людей от всех остальных. И я говорю не только о привычке тратить.



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Я не удивлюсь, если когда-то в прошлом вы уже пытались пересмотреть свои расходы и потерпели неудачу.

Быть финансово ответственным и благополучным — это образ жизни. И дело не только в том, как вы распоряжаетесь своими деньгами. Финансово ответственные люди:

— продуманно расходуют свои средства;·

— самодостаточны и наслаждаются мелочами;

— старательно откладывают каждый месяц;

— тратят меньше, чем зарабатывают.

Речь о том, как вы выстраиваете свою жизнь в целом. Хорошая новость в том, что это можно изменить.

Просто измените свои привычки. Люди часто говорят, что измениться сложно, потому что им никак не удается распрощаться со своими старыми привычками.

Это действительно тяжело. И это не единственная трудность. В финансовых вопросах нам особенно часто приходится идти против своей природы. Задумайтесь об этом. С эволюционной точки зрения нет никакого смысла откладывать на будущее. Но как сказал французский философ Блез Паскаль: «Привычка — это вторая натура, которая разрушает первую».

Далее — список тех привычек, которыми, на мой взгляд, можно заменить свою разрушительную первоначальную натуру в том, что касается денег.