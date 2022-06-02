Не делайте этого. Что вам мешает достичь успеха

Не стоит беспокоиться о том, что делают другие

Когда мы размышляем об успехе, то почти всегда проводим сравнения. И именно поэтому в итоге ввязываемся в гонку за регалиями, признанием, количеством подписчиков или большим доходом.

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И это досадно, потому что изначально у большинства из нас самые лучшие намерения, например:

— проводить семинары по йоге;

— выполнять больше внештатной работы для узкого круга благодарных заказчиков;

— начать собственный бизнес, делая то, что нравится вам и приносит пользу обществу;

— инвестировать в недвижимость или недооцененные компании.

Итак, поначалу у все идет хорошо. Вы делаете правильные вещи. Занимаетесь самообразованием. Беретесь за работу. Но через некоторое время вам становится скучно. Результат достигается не так быстро, как вы рассчитывали. Работа изматывает. Люди не обращают на вас внимания.

В такие периоды нужно стараться особенно усердно. Но вместо этого вы отвлекаетесь, сравнивая себя с другими. Это деструктивное поведение. Множеству людей сравнение с другими помешало реализовать их прекрасные намерения.

В жизни главное —

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