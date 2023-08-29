Мягко и четко. Как добиваться своего в отношениях

Нравится вам это или нет, но чтобы получить желаемое, нужно уметь продать свою идею

Вы хотите завести собаку, перевезти к вам вашу пожилую мать, убедить ребенка делать домашнее задание сразу после школы или перевести сотрудника в другой отдел.



Но вы знаете, что придется столкнуться с сопротивлением — по поводу собаки, мамы, домашнего задания и перевода. Хотя вы, скорее всего, не напористый сотрудник автосалона и не торговый представитель фармацевтической компании, обходящий кабинеты врачей, но, нравится вам это или нет, вы так же, как и они, занимаетесь продажами и стремитесь достичь того же: убедить кого-то согласиться с вашими рекомендациями, видением, точкой зрения и целью.

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Вот как сделать это правильно.