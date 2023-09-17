Как правильно читать. 17 советов, которые помогут взять из книг максимум

Райан Холидей: «Читайте много и в том числе тех, с кем вы не согласны» (Фото:IgorVetushko/Depositphotos)

Если кто-то говорит, что некая книга изменила его жизнь, отнеситесь к этому серьезно

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Это может прозвучать странно, но, думаю, я профессиональный читатель. Я написал 15 книг, а прочел за это время многие тысячи. В 2021 году я открыл собственный книжный магазин, в котором представлены мои самые любимые книги. И потому чаще всего мне задают такой вопрос: «Как тебе удается так много читать? В чем секрет?»

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В этой колонке я решил подробно описать некоторые правила, которым следую на протяжении многих лет и которые изменили мою жизнь.

1. Ральф Уолдо Эмерсон когда-то сказал: «Когда встречаете человека, обладающего редким интеллектом, спрашивайте его, какие книги он читает». Еще в подростковом возрасте я взял в привычку так поступать. Всякий раз, встречая успешного или важного человека, которым я восхищался, я спрашивал его: «Какая книга изменила вашу жизнь?» А потом читал эту книгу (например, в колледже мне посчастливилось встретить доктора Дрю, благодаря которому я увлекся стоицизмом).

2. К слову, об Эмерсоне, в своем эссе Чтение он сформулировал три своих правила: