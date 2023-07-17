Три источника информации. Как я учу историю Украины

Наши знания — это тоже наше оружие

Годами мы были заморочены российской пропагандой, которая обесценивала любые украинские достижения или присваивала их себе. Наших героев делали преступниками, упоминания о них тщательно уничтожались. Территориальные границы нивелировали, делая нас одним из «неполноценных» народов в подчинении российского. Чтобы наконец избавиться от этих оков, нам нужно учить нашу историю. Признаюсь, мои знания ограничивались важными датами и ключевыми именами, но после 24 февраля я решил подойти к изучению истории Украины основательно. Потому что осознаю: наши знания — это также наше оружие, которое в будущем убережет нас от повторения войны.



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Книги

Безусловно, самым первым источником информации являются книги. К счастью, сегодня их достаточно, лишь бы было желание. Лично я рекомендую начать с легкого — Николай Аркас,История Украины-Руси. Она задумывалась как очерк для внука автора, поэтому легкая в изложении и будет понятна даже неподготовленному читателю. Еще одна книга, которую очень рекомендую, — Александр Палий Краткий курс истории Украины. Она создана как пособие для школьников и студентов, поэтому также очень понятна. И, безусловно, Ярослав Грицак Преодолеть прошлое: Глобальная история Украины. О последней отзываются как о книге с лучшей трактовкой истории, и она также написана не на профессионально деформированном языке, поэтому будет понятна всем.

YouTube-каналы и паблики

Одним из самых популярных сегодня форматов для потребления информации является аудиовизуальный. Когда нет возможности сосредоточиться над книгой, всегда можно включить подкаст или зависнуть в социальных сетях. Этим чаще пользуются подростки, дети, но мое поколение уже также привыкло к быстрому потреблению информации.

Если говорить о пабликах в социальных сетях, то мне очень нравится новосозданная страница в Instagram і TikTok Украинология. Ее делает команда молодых людей, которые также ставят целью развенчивание фейков российской пропаганды и популяризацию истории Украины. Они только стартовали, но я уже узнал, откуда пошло название Украина и что WhatsApp создал уроженец Киевщины.

Очень рекомендую для изучения истории также YouTube-канал Братьев Капрановых Імені Т.Г. Шевченка . Это лично мой лидер. Также очень сильный канал Історія Без Міфів , они опровергают различные мифы, фейки и стереотипы и работают над тем, чтобы у украинцев их история вызывала гордость и восхищение. Еще нравится проект Розкажи історію моего коллеги Романа Мищерякова. Вместе с другими комиками и учителем истории они рассказывают о выдающихся украинцах, к примеру, Богдане Хмельницком, Иване Сирко или Ярославе Мудром, и периодах, в которых они жили.

Путешествия

До полномасштабной войны я много путешествовал — не только по миру, но и по Украине. И это также очень действенный способ изучения истории. К тому же, покупая билет или пользуясь услугами экскурсовода, ты еще и финансово поддерживаешь учреждения, которым нелегко. И, безусловно, это хороший способ отвлечься, вдохновиться — нам этого не хватает в последнее время.

Можно поехать в Черкасскую область и больше узнать о Тарасе Шевченко. А заодно заехать в село Легедзино, где находится уникальный Музей Трипольской культуры. Можно устроить путешествие по замкам Тернопольщины и Львовщины. Элементарно можно на выходных посетить музеи своего города и больше узнать, чем жил ваш регион. Сочетание формата тревела с тем, что вы прочитали или прослушали, даже более действенное и интересное.

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