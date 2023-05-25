Передается через поколения. Что такое историческая травма и как ее преодолеть

Мы ощущаем на себе последствия таких травм, но можем защитить от них наших потомков

Историческая травма — что это для нас означает с точки зрения психологии?



Война и все трагические события, связанные с ней, имеют существенное влияние, которое будет «отзываться» еще не одно поколение в будущем. Если исследовать нашу историю, то событий такой величины по своей трагичности и массовости было достаточно много. Поэтому это влияние, переданное через поколения, мы уже ощущаем на себе.

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Как именно это происходит?

Историческая травма — это совокупный эмоциональный и психический вред, нанесенный травматическими переживаниями или событиями нескольким поколениям определенной группы людей. Последствия такого разрушительного действия отражаются и передаются на биологическом уровне (то есть на уровне ДНК).

Правда исцеляет

Что это значит? Например, возьмем такое понятие, как «дети войны». Наши бабушки и дедушки были свидетелями массовых уничтожений людей, переживали риск и угрозу своей жизни и росли в трудных условиях. На физиологическом уровне стрессы такой силы формируют химические изменения в ДНК.

Их дети склонны к посттравматическим стрессовым расстройствам — на уровне поведения это может выражаться в склонности к самоповреждению (от нанесения себе физических повреждений до тяготения к разрушительным отношениям и саморазрушительному поведению), различных зависимостей (алкогольной, пищевой и т. д. ) и проблем с эмоциональной близостью и способностью создавать здоровые отношения. На физическом уровне такие люди склонны к сердечным и печеночным заболеваниям, у них повышенный риск онкологии.

Представьте себе несколько поколений. Схематически это может выглядеть так:

— Вторая Мировая война, массовые убийства, потеря родственников, овдовение, сиротство, бедность, физическое насилие:

первое травмированное поколение — ПТСР и другие проявления психологической травмы;

второе травмированное поколение — алкоголизм, рукоприкладство в семье, пассивные агрессия и гнев, эмоциональный абьюз, ментальные заболевания, зависимые отношения;

современное поколение — постоянный поиск похвалы и поощрения, проблемы с самоопределением, пищевые расстройства, депрессия, тревожность, алкоголизм, эмоциональные «качели» в отношениях.

— Война в Украине с 2014 года (аннексия Крыма и оккупация Луганской и Донецкой области), полномасштабное вторжение в феврале 2022 года: нас ждет тот же цикл, если мы не прервем его.

Можем ли мы повлиять на будущее? Да, безусловно. И для этого нам нужно обратиться к прошлому, как бы парадоксально это ни звучало.

Во-первых,изучать ипознавать себя. Но не на уровне одной жизни, а на уровне системы: семейной, коллективной, народной. Именно изучение истории, исторических фактов, трагического опыта прошлого дает познание себя как части большого целого, части народа.

Исследуя прошлое, а особенно свою семейную историю, мы понимаем, сколько переплетений в нас «закодировано», и развиваем способность осознанно давать место чему-либо — как негативному, так и позитивному.

Что делает травма? Война, голодомор, массовые смерти, репрессии и тому подобное. Она разрывает связь:

с реальностью — привычная реальность рушится, наступает хаос, где не понимаешь кто ты и что происходит и, чаще всего, повлиять ни на что не можешь;

с близкими — смерти, разлуки, внезапные переезды, депортации;

со временем — человек часто застывает в том времени, где произошло травмирующее событие, и больше не видит будущего. Такой травмой стал, например, развал Советского Союза, который наши родители или дедушки-бабушки до сих пор не приняли.

Когда мы изучаем и исследуем исторический опыт, мы восстанавливаем эти связи. Мы понимаем, что с нами или нашими предками происходило раньше, что происходит теперь, и благодаря этому можем бросить мостик в будущее, восстанавливая связь между будущим и прошлым. Не зря говорят, что без прошлого нет будущего.

Во-вторых, важно восстанавливать историческую память и называть вещи своими именами.

Вспомните человека с амнезией — он не представляет кто он, не приспособлен к жизни.

Когда наша психика закрывает от памяти какие-то болезненные или травмирующие события, образуется разрыв, который отнимает много сил, потому что психика пытается восстановиться. Рану нужно заживить. Если мы это делаем сознательно — ищем эти слепые пятна, образовавшиеся в результате травмы, — мы исцеляемся, получаем информацию о том, кто мы есть на самом деле. Правда исцеляет.

Это можно представить и на уровне народа, у которого в истории есть пробелы, которые замалчивают, переписывают или отрицают. Вспомните, как каждая власть, приходившая в Украину, пыталась переписать нашу историю «под себя», сделать ее более удобной. Зачем они это делали?

В книге Чингиза Айтматова описана легенда о том, как в древнемонгольском племени пленников лишали памяти, чтобы превратить их в идеальных рабов. И сейчас враг пытается стереть нас, нашу историю, чтобы нас не было, или чтобы мы стали такими, как они — приняли те «удобные» нарративы, которые сделают нас более покорными.

Поэтому изучая сейчас нашу историю, традиции, культуру, язык, мы меняем свое сознание, восстанавливаем себя. Воспроизводим те представления, которые были стерты — о нашей силе, о нашей жажде свободы и о нашей народной уникальности. И поэтому украинская история, культура и язык — это тоже оружие, возможно даже самое крепкое, потому что держит нас, когда нет надежды, дает воодушевление, когда нет сил, и наполняет верой, что победа будет за нами.

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