Говорить или слушать? Самый надежный способ произвести хорошее первое впечатление

Люди не любят тех, кто говорит слишком много или слишком мало

Хотя большую часть времени мы проводим, общаясь с другими людьми, многие признаются, что чувствуют неуверенность в своих коммуникативных способностях. Особенно это касается разговоров с новыми знакомыми — бесед, которые могут быть очень важны, поскольку от них зависит, какое первое впечатление вы произведете. Идете ли вы на первое свидание или на встречу с потенциальным работодателем, то, что вы говорите и как вы это говорите, может существенно повлиять на то, как к вам будут относиться в дальнейшем.

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В своем вечном бестселлере Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей Дейл Карнеги дает следующий совет: «Задавайте вопросы, на которые собеседнику будет приятно отвечать. Побуждайте его рассказывать о себе и своих достижениях. Помните, что человека, с которым вы разговариваете, он сам интересует в сто раз больше, чем вы».

На первый взгляд кажется, что Карнеги предлагает большую часть времени молчать и слушать. Однако, как отмечают психолог Куинн Хирши и ее коллеги в статье, недавно опубликованой в журнале Личность и социальная психология, совет, который дает Карнеги, на самом деле состоит из двух частей. Во-первых, он дает понять, сколько следует говорить, а во-вторых, подсказывает, о чем.

У всех на слуху та часть совета, где речь идет о том, что люди получат большее удовольствие от общения, если смогут говорить о себе. Однако по мнению Хирши и ее коллег, это не значит , ч то вы должны быть молчаливым собеседником .

Перекос в сторону немногословности