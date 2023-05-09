Недооцененное оружие. Какую роль играет искусство во время войны

Культура определяет то, как жители страны думают, чувствуют и действуют

Осень 2022. Я нахожусь в Украине уже четыре недели, в частности, в Ирпене и Буче. Это эмоционально тяжело, но работа есть работа. В конце концов, я хочу сделать хорошее кино об украинской культуре. Почти ежедневная воздушная тревога, встречи со всеми артистами, съемки и графики, которые мы меняем и адаптируем в постоянной опасности. Но на эмоции времени нет.



Видео дня

Я приезжаю на съемочную площадку чуть позже и все еще бледнею от ночного ракетного обстрела. «Это был твой первый ракетный обстрел?» — спрашивает начальник штаба. Я киваю. «Ох», — выдыхает он. Потом он хлопает меня по плечу. «Ты молодец». Все аплодируют.

В предпоследний день в оболонском районе Киева я случайно встречаю женщину с двумя маленькими детьми в темном подъезде дома, где я живу. Ее муж воюет на Донбассе. Дочке пять лет, а сыну — два. Он поднимается по лестнице, каждая — маленький Эверест. На нем лыжный костюм с шапкой, и это напоминает о моей дочери, которая носила точно такой же костюм с шапкой, когда была маленькая. Здесь эмоции одерживают надо мной верх. Я отдаю им все деньги, которые у меня есть, веду короткую беседу, но потому, что мне трудно стоять, быстро иду в свою квартиру. Прижимаюсь к стене у двери, сажусь и плачу.

Возвращение к немецкой реальности

Немного погодя я возвращаюсь домой и сижу за монтажным столом, работая над постпродакшеном Искусства на войне. Тем временем появляются хорошие новости: Германия наконец-то поставит Украине танки Leopard. Я радуюсь: Украина наконец получит лучшее, что может предложить немецкая оборонная промышленность. Но, конечно, этого недостаточно: нужно расширять масштабы как можно быстрее и долгосрочнее. Сотни «Леопардов», «Скайрендеров», Iris-Ts и самоходных гаубиц, а в среднесрочной перспективе — Eurofighter. Украина должна быть высоко оснащена как авианосная боевая группа, и в среднесрочной перспективе быть членом ЕС и НАТО. Я говорю это не ради подхалимажа, а потому, что победа Украины — это не только абсолютно правильный результат с моральной точки зрения. Это ключ к миру в Европе, к мировому порядку, основанному на правилах. Потому это в национальных интересах Германии.

Культура — тоже оружие

Я считаю, что политический путь в сторону Запада стал неотвратимым с февраля 2022 года. В конце концов и украинская армия, и общество доказывают это каждый день. И в культурном плане тоже.



Искусство — это не картина, которая мертво висит на стене.

Но это не главная причина, почему я снял фильм об искусстве и культуре во время войны. По крайней мере это никогда не было моим планом. Я не являюсь экспертом в искусстве настолько, насколько должен им быть, когда снимаешь фильм об искусстве. Культура не создается в вакууме. Скорее, она отражение общества — и только поэтому оно двигает нас.



Искусство — это не картина, которая мертво висит на стене. Это тоже не старое здание и не церковь. Это гораздо больше: образ жизни. То, что было, есть и будет. В моем понимании культура — это больше суммы ее составляющих, это социальная вещь. Это то, что возникает, когда люди взаимодействуют. С другими людьми и своим прошлым.

Так что Искусство на войне — это не фильм об искусстве. Это лента, которая рассказывает о стремлении Украины к самоутверждению и делает это через великих художников. Это фильм, использующий искусство, чтобы рассказать историю о сопротивлении и героизме, об одной из величайших стран, в которых я когда-либо бывал.

Поскольку российская империалистическая и агрессивная война также культурная война, ведь речь идет об искоренении украинской идентичности, оборонная борьба автоматически должна быть также и художественной. Культура объединяет и дает идентичность не только стране, но и живущим в ней людям. Культура определяет, как они думают, как они чувствуют, как они действуют, ведь каждая нация определяет себя культурным наследием. А это, в свою очередь, может являться средством самоутверждения. А иногда и должно быть.

Об украинской культуре

На мой взгляд, украинская культура никогда не была такой сильной, как сейчас. Я уверен, что эта война, как бы страшна она ни была, заставит мир осознать, насколько долго он подвергался российской пропаганде. По крайней мере именно такой отзыв я получил от многих людей в Германии после того, как они увидели фильм Искусство на войне. Российская ложь, в которую охотно верили в Германии (например, все восточнее немецкой границы — так или иначе Россия, или что это братоубийственная война, потому что нет никаких различий между украинцами и россиянами), — все это разоблачается. Люди учатся заново. И это происходит только потому, что украинская культура очень сильна.

Читайте также: Джамала Моя попытка дать украинскому Крыму голос

Зрители говорили мне, что были удивлены тем, насколько близка им Украина не географически, а культурно. Как это европейская страна. Это происходит потому, что люди в Западной Европе впервые слышат украинскую музыку, видят украинские картины, читают украинские тексты. А это, в свою очередь, имеет вполне практичную пользу. Потому что только тогда, когда четко видны отличия от россиян и заметно сходство с остальной Европой, есть гарантия, что восприятие поставок немецких танков и артиллерии возрастет. Как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Меня поразило, как сравнительно хорошо функционирует страна, даже несмотря на то, что она ведет экзистенциальную борьбу. Я не верю, что искусство может изменить мир. Но верю, что оно способно сохранять и улучшать его, потому что создает настроение. Это настроение может быть как депрессивным (как в случае с глупым российским пропагандистским искусством), так и возвышенным. Важно, что в Украине существует свобода искусства.

Потому наш фильм не об искусстве. Это военное кино о невероятно мощном оружии — культуре. Это должен быть фильм, в котором нет ничего теоретического. Все руки на палубе — таковой всегда была идея, потому что искусство не красиво автоматически, а только когда оно отражает жизнь, часто грязную и уязвимкую. Она лежит в окопах, она потеет и истекает кровью, и она отстреливается. Поэтому всегда было ясно, что этот фильм должен сниматься не в студии, а на передовой. Он практически показывает, на что способны искусство и культура.

Надеюсь, мы действительно хорошо поработали.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь