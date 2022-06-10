То, что вам нужно? Что говорит наука об интервальном голодании

На первый взгляд все очень просто, но есть несколько вещей, которые стоит учесть, выбирая эту диету

Что, если я скажу вам, что для того, чтобы похудеть, все что нужно — это сверяться с календарем и следить за временем? Это — то основное, что необходимо для успешного соблюдения диеты, известной как интервальное голодание.

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Но неужели все может быть настолько просто? Сработает ли это? И каково научное обоснование интервального голодания? Мне, как диетологу и эксперту в области питания и обмена веществ, часто задают такие вопросы.

Говоря простыми словами, интервальное голодание — это чередование периодов воздержания от пищи с периодами, в которые есть разрешено. Одна из схем — голодание через день. В «голодные дни» приверженцы этой формы голодания потребляют не более 500 калорий в день, в «сытые дни», то есть через день, они могут есть все, что захотят, без ограничений по группам продуктов или количеству пищи.

Среди других схем — популярный подход 5:2. Эта разновидность голодания подразумевает пять «голодных» и два «сытых» дня в неделю.

Еще один вариант основан на питании с ограничением по времени.

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