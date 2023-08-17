Интервальное голодание или подсчет калорий? Что эффективнее в борьбе с лишним весом

Первый метод может казаться более простым, но какой из них позволяет достичь более заметных результатов?

Традиционный подход к похудению заключается в том, чтобы считать калории и пытаться уменьшить их ежедневное потребление. Это трудоемкий и не защищенный от ошибок процесс, результат которого часто разочаровывает. Интервальное голодание — и его популярная версия, известная как питание, ограниченное по времени, — может показаться более простым вариантом для тех, кто хочет уменьшить свой вес.



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Но эффективнее ли этот интервальное голодание по сравнению с подсчетом калорий? Новое исследование, опубликованное в Annals of Internal Medicine, было призвано дать ответ. И оно показало, что