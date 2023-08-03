Это точно работает? Во что мы готовы поверить ради ощущения контроля

Екатерина Гольцберг: «Мы нажимаем кнопку, через какое-то время дверь закрывается, следовательно, мозг нам говорит, что эта кнопка приводит к закрытию двери. Действительно ли это так?» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)

Об ощущении контроля в сложные времена, совпадениях и кнопках, которые работают иначе, чем вы думаете

Начну с вопроса. На некоторых перекрестках пешеходные переходы оборудованы кнопкой, нажав которую, вы (вроде бы) можете включить для пешеходов зеленый свет. Уверены ли вы, что эта кнопка действительно работает?



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Почему я сказала «вроде бы»? Потому что, как ни странно, не все кнопки работают. Даже скажу с уверенностью — они по большей части не работают. Да, вы жмете и зеленый свет загорается. Но это чистое совпадение. Вы же замечали, что иногда это происходит сразу, а иногда — нет? Кнопка порой реагирует вроде бы с задержкой. А скорее всего — совсем не реагирует, однако ваше ощущение, что вы на что-то в этой ситуации можете повлиять, является универсальным успокоительным.

Во времена неопределенности мы все нуждаемся в чем-то, что придаст нам условной уверенности в том, что какую-то часть собственной жизни мы контролируем. Развитие общества и те вызовы, которые у нас есть сейчас, расширяет эту зону неопределенности и приводит к кризисным состояниям — растерянности, враждебности, печали, страхам. Поэтому в этом непредсказуемом мире нам очень нужен контроль, хоть над чем-нибудь. Мы ищем его везде, даже в мелочах. Поэтому именно кнопки, которые мы можем нажимать и получать предсказуемый желаемый результат, становятся обманчивыми островками стабильности. Но, может, мы не там ищем?

То же самое, что и на перекрестках, происходит и с кнопками принудительного закрытия лифта. Они тоже часто не работают. Ник Паумгартен писал в 2008 г оду в своей статье, опубликованной в New Yorker , что в большинстве лифтов, по крайней мере в тех, что были установлены после начала 1990-х, кнопка закрытия дверей не работает. Она там установлена только для того, чтобы пользователи думали, что она работает. Как успокоительное.

В этом непредсказуемом мире нам очень нужен контроль, хоть над чем-нибудь

Одно из возможных объяснений — такое же, как и в ситуации с дорожным движением. Чтобы время ожидания лифта было взвешенным, лифты в большом здании должны работать слаженно и перевозить людей вверх и вниз, двигаясь разнонаправленно. Люди, которые пытаются ускорить свой путь на несколько секунд, могут сбить весь ритм, поэтому копка отключена, и пользоваться ею могут только работники пожарной охраны и ремонтных служб с помощью специального ключа. По крайней мере, это одно из объяснений.

Зачем существует подобный обман?

Психологи, а также конструкторы и разработчики лифтов понимают, что подъем и спуск на сотни метров в темной шахте внутри подвешенной на тросе металлической коробки может лишить человека покоя, вызвать тревогу, страх, особенно если мы чувствуем, что не можем это контролировать. И поэтому разработчики оставляют на месте неработающую кнопку закрытия двери как спасительный обман, некое плацебо, вызывающее иллюзию контроля.

Это действительно успокаивает. Мы нажимаем кнопку, через какое-то время дверь закрывается, следовательно, мозг нам говорит, что эта кнопка приводит к закрытию двери. А если сразу после нажатия кнопки дверь не закрылась, мы нажимаем еще несколько раз, и обычно кажется, что тем самым достигаем своей цели. У нас нет причин предполагать, что кнопка может не работать, пока кто-то не скажет нам об этом. И даже если сейчас я говорю вам это, вы также не поверите и пойдете проверять. И, возможно, станете со мной спорить, потому что сложно осознавать, что что-либо такое очевидное вышло из-под нашего контроля. А если бы наш мозг не спешил с выявлением совпадений и выводами о причинах, обман раскрылся бы уже с первого раза, когда кто-то нажал неработающую кнопку и понял, что ничего от этого не изменилось.

Так же появляются многочисленные суеверия: талисманы на удачу, гороскопы, предсказания, футурологические прогнозы, гомеопатия. Вы надели определенные носки на собеседование — и получили работу, вы приняли несколько сахарных шариков — и простуда прошла, кто-то сообщил вам, что сегодня будет ракетная атака — и она действительно была. В каждом из этих случаев такой результат мог возникнуть (или не возникнуть) независимо от ваших действий, но мозг не может удержаться и соединяет эти события так, что одно из них становится причиной другого. Вы запоминаете совпадение, но мозг полностью игнорирует то, что не совпало. Такая иллюзия может быть очень мощной, а иногда и полезной, когда вам весьма необходимо все контролировать. Но все равно она остается иллюзией, и все время быть под ее влиянием означает возможную потерю связи с реальностью.

К чему я это все вам рассказываю?

Контроль — это немного иллюзия… Но он является универсальным успокоительным и средством от тревоги. Потому что тревога — эмоция, которая нацелена на будущее, ответственна за прогнозирование неудач и различных неприятностей. Толерантность к неопределенности является основной характеристикой зрелой взрослой личности. Но все же это должно происходить не через магическое мышление, а через осознание реальных фактов.

Текст публикуется с разрешения автора

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