Игры, в которые играют двое. Четыре сценария, разрушающих отношения

Иногда мы даже не осознаем, что застряли в заскорузлых паттернах

Из детства мы берем не только теплые воспоминания или детские травмы, но и способы и сценарии реагирования на любые события и построения отношений. Именно в семье ставится этот фильтр «можно-нельзя» и запускаются сценарии игр, которые мы потом всю жизнь катаем по кругу. Особенно это видно в отношениях.



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Задача ребенка — выжить и вырасти. Для этого психика знает и использует множество механизмов. И с опытом взросления человек берет «безопасные» модели поведения, которые он использоваа, когда рос. «Безопасные» не потому, что ему в тех условиях было хорошо и спокойно, а потому, что они позволяли выжить и защитить себя, а также быть рядом с теми, кто тебя воспитывал, подстраиваясь под их правила.

Для наших отношений также очень важное значение имеет та модель поведения, которая была принята в семье между отцом и матерью или между другими важными взрослыми. Именно эти модели чаще всего люди берут с собой в дальнейшую жизнь. А как же по-другому? Что получили, то и имеем, тем и пользуемся, и передаем дальше. Часто без оценки и критического осмысления подходит это мне или нет, на пользу это мне или нет, укрепляет такое поведение отношения или разрушает. Почему? Так как в детстве еще нет нашего собственного критического мышления, мы опираемся на то, что есть вокруг. Но потом, с возрастом, мы нередко выносим сценарии из своего детства как единственно возможные и проигрываем их снова и снова в отношениях с другими, даже не осознавая, что застряли в заскорузлых паттернах — поведении, реакциях, чувствах, мышлении и в определенных ролях.

Так о каких играх мы говорим?

Давайте приведу несколько примеров, возможно, вы узнаете себя или людей в вашей среде.