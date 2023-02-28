Когда невозможно встать утром. Как справиться с накопившейся усталостью

Давайте думать, как будем молодеть

Этот год отпечатался в теле. В лице, в выражении глаз. В новых морщинах. В усталости какой-то нечеловеческой.



Я никогда не думала, что можно чувствовать себя настолько уставшей — и в то же время не останавливаясь идти, и идти, и идти. И походка стала тяжелее, плечи тянет.

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Этот год придавил.

Я думаю, сколько же нам понадобится времени, чтобы уложить и переварить все то, что мы узнали и что случилось с нами за этот год?

Исследования подтверждают эффективность самоприказов

Я всматриваюсь в клиентов и почти у всех вижу признаки депрессии: в мышцах глаз и вокруг рта. В заторможенности, оцепенении. В выдохе. В нарушении сна. Даже звучит смешно, да? «Трудно засыпаю» — это почти норма после 24.02.22 и каждодневных новостей о нашей жизни: дроны, бомбы, «кинжалы» — это все про нашу жизнь. Тут нервы-канаты нужны, чтобы спокойно спать.

Сны про «умирать под завалами» — через одного клиента слышу. Потому что «умирать под завалами» — это про соседей и знакомых. Очень близко к нам.

«Невозможно утром встать» — это про усталость, перешедшую в изможденность и гормональную недостаточность. Когда тело уже не в состоянии поддерживать тонус. Поломалось. Сдалось.

Словом, я себя чувствую постаревшей. Давайте думать, как будем молодеть.

1. Хорошие психиатры и лекарственная помощь, если отодрать себя с постели — подвиг на протяжении уже многих недель.

2. Прогулки и запретные радости жизни, если это еще работает.

3. Какие-то самоприказы себе давать что ли с завтрашнего дня?

Исследования подтверждают эффективность самоприказов и самосбывающихся пророчеств. Например, с завтрашнего дня каждое утро себе говорим: «Вместе с природой и весной я расцветаю, молодею и радуюсь!» Ну или что-то в этом духе. Ученые доказали эффективность таких слов для состояния тела.

Текст публикуется с разрешения автора

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