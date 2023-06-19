Не все так плохо? Стоит ли есть хлеб из супермаркета

19 июня, 22:03
NV Премиум
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Дуэйн Меллор: «Хлеб промышленного производства относится к ультра-обработанным продуктам, но главной проблемой может быть не это» (Фото:IgorVetushko/Depositphotos)

Дуэйн Меллор: «Хлеб промышленного производства относится к ультра-обработанным продуктам, но главной проблемой может быть не это» (Фото:IgorVetushko/Depositphotos)

Дуэйн Меллор
Диетолог, старший преподаватель Астонского университета

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Люди столетиями едят хлеб тех или иных видов. Но современные изделия далеки от тех, которые выпекались в прошлом. Нарезанный хлеб из супермаркета зачастую содержит настолько больше ингредиентов, чем тот, который ели наши предки, что теперь его часто рассматривают как ультра-обработанную пищу. Однако это не обязательно означает, что он вреден.

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Существует множество определений ультра-обработанных продуктов. Чаще всего используется классификация Nova, разработанная исследователями из бразильского Университета Сан-Паулу. Согласно этой классификации продукты делятся на четыре группы.

Теги:   Хлеб Здоровое питание Советы диетолога

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