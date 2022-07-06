Не просто головная боль. Какие продукты могут вызвать мигрень
Анастасия Голобородько: «Устрицы содержат гистамин в высокой концентрации» (Фото:David Todd McCarty/Unsplash)
Избегайте алкоголя, авокадо и устриц
Мигрень — это больше, чем просто «сильная головная боль», это неврологическое состояние, которое шире интенсивных, изнурительных симптомов. С точки зрения нутрициологии мы рассматриваем мигрень как инвалидизирующее на несколько дней заболевание. И работают с мигренями системно, с несколькими специалистами.
За день или два до мигрени можно почувствовать: ⠀
- раздражительность;
- усталость;
- повышенный аппетит;
- боль и дискомфорт в шее;
- чувствительность к звукам и частые зевки.
Боль при мигрени чаще всего поражает область лба. Обычно с одной стороны головы, но может возникать и с обеих сторон или смещаться. Боль чаще всего описывают как пульсирующую, перфорационную, стучащую, изнурительную, но может быть и просто тупая, постоянная сильная боль. Большинство приступов мигрени длятся около 4 часов. Если их не лечить или они не реагируют на лечение, могут длиться от 72 часов до недели. Мигрени с аурой (проблемы со зрением, движением, онемением, головокружением, речью, тошнота, рвота, чувствительность к свету и звуку) составляют 25% мигреней.
Мигрень чаще поражает женщин. Она часто появляется перед началом менструации, поскольку тучные клетки в теле имеют рецепторы эстрогенов. Колебания женских половых гормонов могут высвободить многие гистамины из тучных клеток и как реакцию — мигрень.
Причины мигрени:
— сосудистые (внутричерепное сужение и вазодилатация кровеносных сосудов) нередко связаны с серотониновой системой;
— активация тучных клеток и нейровоспаления — к врачу на диагностику;⠀
Фокус на все овощи, кроме томатов, авокадо, шпината и баклажана
— другие нейронные (гипервозбудимость и депрессия коркового распространения);
— ноцицептивные причины (пути боли, активация тройничного нерва, нейропептиды).⠀
— выделение гистамина, триптазы и других воспалительных цитокинов — вот здесь сфера еды.
Какие продукты чаще всего вызывают мигрень? Migraine Research Foundation говорит очень не четко: высоко individualized. Но точно срабатывает комплекс триггеров. В пище это псевдоаллергия — реакция на высокий гистамин. Если у вас недостаточно фермента ДАО (диаминоксидазы), это может привести к росту уровня гистамина, увеличить чувствительность, привести к синдрому активации тучных клеток и хроническому воспалению.
Гистамин в высокой концентрации:
- алкоголь и все ферментированные напитки;
- ферментированная пища: комбуча, кефир, йогурт, творог, молодые сыры;
- сухофрукты;
- авокадо;
- баклажан;
- шпинат;
- колбасы, паштеты;
- ракушки и панцирные: устрицы, мидии, раки, крабы, лангусты и лангустины, лобстер, вонголе, креветки;
- выдержанные сыры.
В этих продуктах гистамина нет, но есть вещества, которые его пробуждают:
- бананы;
- помидор;
- глютен и глиадин как травмирующий агент (очень распространено — исключайте пшеницу и рожь на время);
- все бобовые, особенно фасоль;
- папайя, шоколад и какао;
- цитрусовые;
- орехи, особенно грецкие, кешью и арахис;
- консерванты в еде.
Блокируют DAO: алкоголь, черный и зеленый чай, мате и другие натуральные и ненатуральные напитки, какао.
На что фокус:
- рыба и во всеядном рационе мясо и птица неинтенсивных методов выращивания, органические и чистые;
- все фрукты, кроме цитрусов;
- яйца;
- безглютеновые каши;
- заменители молочного: кокосовое, миндальное молоко;
- все овощи, кроме томатов, авокадо, шпината и баклажана;
- оливковое и другие масла холодного отжима.
Как еще предотвращать образом жизни: интервальный голод и исключение больших групп продуктов (не ем злаки, не ем рыбу и мясо) — нет. Это может привести к недополучению питательных веществ.
Сон. Возвращение к циркадным ритмам, блокирование синего и голубого «дневного» света вечером.
Медитация. Йога. Физическая нагрузка. Доказано, но не работает выборочно, только когда есть активность, исследования показывают стремительное снижение кривой по частоте мигрени.
БАДы. То, что работает с тучными клетками: кверцетин, куркумин, Q10, ресвератрол и рибофлавин. Магний, проходящий гематоэнцефалический барьер (попадает в мозг) — L-треонат магния.
И немедикаментозные способы коррекции стресса.
Текст публикуется с разрешения автора
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