Не просто головная боль. Какие продукты могут вызвать мигрень

Избегайте алкоголя, авокадо и устриц

Мигрень — это больше, чем просто «сильная головная боль», это неврологическое состояние, которое шире интенсивных, изнурительных симптомов. С точки зрения нутрициологии мы рассматриваем мигрень как инвалидизирующее на несколько дней заболевание. И работают с мигренями системно, с несколькими специалистами.

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За день или два до мигрени можно почувствовать: ⠀

раздражительность;

усталость;

повышенный аппетит;

боль и дискомфорт в шее;

чувствительность к звукам и частые зевки.

Боль при мигрени чаще всего поражает область лба. Обычно с одной стороны головы, но может возникать и с обеих сторон или смещаться. Боль чаще всего описывают как пульсирующую, перфорационную, стучащую, изнурительную, но может быть и просто тупая, постоянная сильная боль. Большинство приступов мигрени длятся около 4 часов. Если их не лечить или они не реагируют на лечение, могут длиться от 72 часов до недели. Мигрени с аурой (проблемы со зрением, движением, онемением, головокружением, речью, тошнота, рвота, чувствительность к свету и звуку) составляют 25% мигреней.

Мигрень чаще поражает женщин. Она часто появляется перед началом менструации, поскольку тучные клетки в теле имеют рецепторы эстрогенов. Колебания женских половых гормонов могут высвободить многие гистамины из тучных клеток и как реакцию — мигрень.

Причины мигрени:

— сосудистые (внутричерепное сужение и вазодилатация кровеносных сосудов) нередко связаны с серотониновой системой;

— активация тучных клеток и нейровоспаления — к врачу на диагностику;⠀

Фокус на все овощи, кроме томатов, авокадо, шпината и баклажана

— другие нейронные (гипервозбудимость и депрессия коркового распространения);

— ноцицептивные причины (пути боли, активация тройничного нерва, нейропептиды).⠀

— выделение гистамина, триптазы и других воспалительных цитокинов — вот здесь сфера еды.

Какие продукты чаще всего вызывают мигрень? Migraine Research Foundation говорит очень не четко: высоко individualized. Но точно срабатывает комплекс триггеров. В пище это псевдоаллергия — реакция на высокий гистамин. Если у вас недостаточно фермента ДАО (диаминоксидазы), это может привести к росту уровня гистамина, увеличить чувствительность, привести к синдрому активации тучных клеток и хроническому воспалению.

Гистамин в высокой концентрации:

алкоголь и все ферментированные напитки;

ферментированная пища: комбуча, кефир, йогурт, творог, молодые сыры;

сухофрукты;

авокадо;

баклажан;

шпинат;

колбасы, паштеты;

ракушки и панцирные: устрицы, мидии, раки, крабы, лангусты и лангустины, лобстер, вонголе, креветки;

выдержанные сыры.

В этих продуктах гистамина нет, но есть вещества, которые его пробуждают:

бананы;

помидор;

глютен и глиадин как травмирующий агент ( очень распространено — исключайте пшеницу и рожь на время);

очень распространено — исключайте пшеницу и рожь на время); все бобовые, особенно фасоль;

папайя, шоколад и какао;

цитрусовые;

орехи, особенно грецкие, кешью и арахис;

консерванты в еде.

Блокируют DAO: алкоголь, черный и зеленый чай, мате и другие натуральные и ненатуральные напитки, какао.

На что фокус:

рыба и во всеядном рационе мясо и птица неинтенсивных методов выращивания, органические и чистые;

все фрукты, кроме цитрусов;

яйца;

безглютеновые каши;

заменители молочного: кокосовое, миндальное молоко;

все овощи, кроме томатов, авокадо, шпината и баклажана;

оливковое и другие масла холодного отжима.

Как еще предотвращать образом жизни: интервальный голод и исключение больших групп продуктов (не ем злаки, не ем рыбу и мясо) — нет. Это может привести к недополучению питательных веществ.

Сон. Возвращение к циркадным ритмам, блокирование синего и голубого «дневного» света вечером.

Медитация. Йога. Физическая нагрузка. Доказано, но не работает выборочно, только когда есть активность, исследования показывают стремительное снижение кривой по частоте мигрени.

БАДы. То, что работает с тучными клетками: кверцетин, куркумин, Q10, ресвератрол и рибофлавин. Магний, проходящий гематоэнцефалический барьер (попадает в мозг) — L-треонат магния.

И немедикаментозные способы коррекции стресса.

Текст публикуется с разрешения автора

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