Эмоциональное обострение. Что вы можете чувствовать 24 февраля

Глубина переживаний зависит от способности психики преодолевать стресс и тяжести событий, произошедших год назад

Годовщина начала полномасштабной войны. Не удивляйтесь, если именно в эти дни у вас будет «эмоциональное обострение», приступы печали, горя, тревоги. Даже если вам кажется, что «я был абсолютно готов к происходящему» или, «да ну, по сравнению с другими у меня все норм».



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Во-первых, невозможно подготовиться к такому — ко всему, что началось 24.02.22. Во-вторых, допускаю, если вы украинец и ассоциируете себя с этой землей, культурой, языком, людьми, городом, домом, у вас никак не может быть «все норм». Хотя, безусловно, у каждого свои копинг-стратегии, стрессоустойчивость и выносливость.

Что же происходит в дни годовщины трагического события?

Приезд Байдена в неделю годовщины сделал больше, чем все психологи мира

Неосознанно, независимо от нашего понимания и рефлексий, срабатывает глубинный символизм и ассоциативные связи памяти: снова те же запахи, звуки, погода, одежда, настроение оживляют воспоминания о драматических событиях и психологическом состоянии прошлого года.

Вовсе не обязательно, что у всех эти воспоминания всколыхнут боль: глубина переживаний зависит от способности психики преодолевать стресс и тяжести событий, произошедших год назад. Но, скорее всего, как-то психика отреагирует.

На общий уровень тревоги сильно повлияло нагнетание со стороны Путина и его болезненная любовь к примитивному стадному символизму. И хотя мы все знаем, что, в сущности, больше всего Путин любит делать «Бу!» и пугать детей из-за угла, но «на нервы действует».

Ну а если продолжать тему символизма, то приезд Байдена в неделю годовщины сделал больше, чем все психологи и юнгианцы мира. В этот день была одержана несомненная символическая победа: Байден и Зеленский на фоне голубого неба и куполов Софии в неделю Майдана — это эпические кадры победы света. Именно так их восприняло наше индивидуальное и коллективное бессознательное, и в том числе и потому этот визит положительно повлиял на психологическое состояние украинцев.

Один мой клиент очень точно сказал: «Как будто я дерусь с дворовой бандой отморозков, чувствую, что один, теряю силы — и вдруг в арке появляется мой старший друг-каратист. И банда исчезает…»

Даже сложно анализировать влияние визита Байдена, потому что здесь неизвестно, чего больше: психологии, мистики, политики или ритуального символизма бессознательного. Не менее важно, что Байден много говорил о нашей силе, словно напоминал нам о ней, как будто акцентировал не относиться к ней, как к чему-то обычному. Потому что она удивительная!

Напоследок немного психологии, которая поможет нам справиться в дни годовщины:

— сгущение эмоций в этот период не должно пугать — это естественный процесс психики;

— слезы, грусть, тревога, тяжелые воспоминания, тоска — так наша психика дорабатывает драматическое жизненное событие, которое повлияло и продолжает влиять на жизнь;

— рекомендации просты: плакать, если грустно, не отталкивать всплывающие эмоции, рефлексировать, делиться с близкими.

В то же время, любые жизнеутверждающие действия помогают: прогулка, молитва в церкви, пирожки на кухне, уборка двора, рассада, объятия и встречи и еще многое превращает февраль в начало весны.

Наш девиз: «Будь как Байден — признай свою силу, делай символическое и жизнеутверждающее! И жизнь победит»

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