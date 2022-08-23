Как выжатый лимон. Что делать, когда чувствуете, что не осталось сил
Лео Бабаута: «В последнее время множество людей чувствуют себя измотанными» (Фото:Wavebreakmedia/Depositphotos)
Иногда мы просто не в состоянии взять на себя многое
В последнее время я замечаю, что множество людей чувствуют себя измотанными жизнью — теми проблемами, с которыми они сталкиваются, тем количеством работы, которое они выполняют, тревогой из-за того, что происходит в окружающем мире, и многим другим.
В скором будущем я напишу более подробную инструкцию, как вернуть себе способность к восстановлению, а сейчас мне бы хотелось рассказать о том, что я делаю, когда чувствую, что у меня почти не осталось сил на что бы то ни было.
1. Во-первых, я признаю, что сегодня попросту не мой день. Мне бы хотелось дать жизни отпор и переделать уйму дел, но не в этот раз. Я опустошен, выжат как лимон.
2. Затем я спрашиваю себя: «Что мне нужно сделать, чтобы позаботиться о себе?» Среди возможных вариантов —
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