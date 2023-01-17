Важная тема. Как правильно пользоваться газовой горелкой

17 января, 22:24
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Газовая горелка (иллюстративное фото) (Фото:VadimVasenin/Depositphotos)

Газовая горелка (иллюстративное фото) (Фото:VadimVasenin/Depositphotos)

Евгений Клопотенко
Шеф-повар, ресторатор, общественный активист

Не создавайте себе дополнительную опасность

У меня, как и у вас, есть горелка, чтобы разогревать пищу, когда нет света. Но просто иметь горелку — недостаточно. Вот скажите честно: вы изучали правила безопасного использования? Ибо тема важна и шуток не терпит, не становитесь собственным врагом. Соблюдаешь правила безопасности — спасаешь свою жизнь. ГСЧС и ЮНІСЕФ Україна постоянно об этом предупреждают. Вот я просто приготовил французский омлет, но чтобы его сделать — учитывал следующее:

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— Включаю горелку — открываю окно. Помещение должно проветриваться, пока горелка используется.

Включаю горелку — открываю окно

 — Не оставляю горелку без присмотра даже на несколько минут, потому что надо понимать, что это открытое пламя и всякое случается.

 — Баллон отсоединяю от туристической плитки сразу после приготовления и храню его в темном месте при комнатной температуре. Солнечные лучи и высокие температуры вредны для газового баллона и могут создать болезненные и неприятные последствия.

 — Не использую горелку для длительного приготовления пищи. Только для того, что готовится очень быстро или чтобы подогреть что-либо приготовленное заранее. А главное — в посуде небольшого размера. Ведь большие кастрюли очень нагревают баллон, и тот может взорваться.

 — Ни в коем случае не храню баллон на холодном балконе. Здесь элементарная физика. Газ при низких температурах сжимается, а при высоких расширяется. Поэтому резкий перепад может вызвать «бабах».

 — Проверяю целостность баллона каждый раз. Не должно быть утечек газа.

Вот и все. Будьте сознательны и не создавайте себе дополнительную опасность.

Текст публикуется с разрешения автора

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Теги:   Евгений Клопотенко Безопасность

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