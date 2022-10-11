Без напряжения. Парадоксальный способ изменить свою жизнь

Лео Бабаута: «О каких бы переменах ни шла речь, вам придется столкнуться с внутренним сопротивлением» (Фото:EugeneGensyurovksy/Depositphotos)

Какая-то часть вас всегда будет сопротивляться переменам, но вам не обязательно бороться с ней

Многие хотят что-то изменить в своей жизни — либо отказаться от вредных привычек, таких как курение или переедание, либо сформировать новую привычку, такую как медитация, либо просто меньше отвлекаться в течение дня и быть менее реактивными.



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Но о каких бы переменах ни шла речь, вам, скорее всего, придется столкнуться с внутренним сопротивлением. Есть какая-то часть вас, которая не желает меняться.

Если вы стремитесь изменить свои пищевые привычки, часть вас хочет и дальше есть пончики. Если решили больше тренироваться, часть вас намерена оставаться ленивой и расслабленной. Если мечтаете, чтобы в вашей жизни стало меньше скандалов, часть вас наслаждается драматическими сценами. Если хотите написать книгу и изменить жизни других людей, часть вас предпочитает сохранять анонимность, дающую ощущение безопасности, или продолжать жить как прежде.

Эта часть вас будет бороться против той части, которая хочет что-то изменить.

Вот тот самый парадоксальный совет:

