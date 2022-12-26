Бросьте вызов мозгу и телу. Одно простое упражнение со множеством позитивных эффектов

26 декабря, 23:25
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Джек Макнамара: «Физическая активность не обязательно должна быть сложной» (Фото:rachwal/Depositphotos)

Джек Макнамара: «Физическая активность не обязательно должна быть сложной» (Фото:rachwal/Depositphotos)

Джек Макнамара
Физиолог, преподаватель Университета Восточного Лондона

Ходьба задом наперед оказалась на удивление полезна

Для того, чтобы заниматься ходьбой, не нужно специальное снаряжение или абонемент в тренажерный зал, а самое главное, это совершенно бесплатно. Для большинства людей ходьба — автоматическое действие. Она не требует осознанных усилий, поэтому многие забывают о ее пользе для здоровья. Но что произойдет, если мы перестанем ходить привычным способом и бросим вызов своему мозгу и телу, начав шагать задом наперед? Такое изменение направления потребует от нас большего внимания, но вместе с тем может принести дополнительную пользу здоровью.

Видео дня

Физическая активность не обязательно должна быть сложной.

Специально для НВ Бизнес

Теги:   Здоровье Спорт Спортивная ходьба

Depositphotos
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