Бросьте вызов мозгу и телу. Одно простое упражнение со множеством позитивных эффектов

Ходьба задом наперед оказалась на удивление полезна

Для того, чтобы заниматься ходьбой, не нужно специальное снаряжение или абонемент в тренажерный зал, а самое главное, это совершенно бесплатно. Для большинства людей ходьба — автоматическое действие. Она не требует осознанных усилий, поэтому многие забывают о ее пользе для здоровья. Но что произойдет, если мы перестанем ходить привычным способом и бросим вызов своему мозгу и телу, начав шагать задом наперед? Такое изменение направления потребует от нас большего внимания, но вместе с тем может принести дополнительную пользу здоровью.



Видео дня

Физическая активность не обязательно должна быть сложной.