Ощутил на себе. Как спорт помогает справиться со стрессом во время войны

Физическая активность проясняет голову и улучшает настроение

Я постоянно нахожусь в движении и в своей жизни попробовал более 30 видов спорта. С уверенностью могу сказать: физическая активность — это не только о лучшей выносливости, более сильных мышцах и хорошем теле. Это об энергии, настроении и возможности выдерживать стрессовые периоды. И это не я придумал, это подтверждает наука.



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Даже в первые недели войны старался делать зарядку. Это позволяло сфокусироваться на физической нагрузке и отвлечься от неприятных мыслей хотя бы на несколько минут. В начале тело буквально «деревянело» в результате стресса. Это так называемая реакция «замри», выработавшаяся за тысячелетие эволюции. Когда наши предки натыкались на хищника, то путей спасения было три: бежать, драться или замереть в надежде, что тебя не заметят. Лишь 20 минут зарядки помогали мне эту стрессовую неподвижность мышц ослабить, и в голове как будто «светлело».

Почему это происходит? Оказывается, так устроена наша физиология. Мне очень понравилось, как это объяснил нейрофизиолог, ультрамарафонец Александр Скороход в нашем разговоре в рамках проекта #перемагаєморазом. Когда мы стрессуем, в организме выделяется особый гормон — кортизол. Его часто так и называют — «гормон стресса». Если кортизола в организме много в течение длительного времени, это нехорошо. Длительный стресс истощает, и украинцы сейчас испытывают его негативный эффект.

Длительный стресс истощает, и украинцы сейчас испытывают его негативный эффект

При физической активности излишки кортизола быстрее «сгорают» в нашем организме. К тому же после спортивной нагрузки в мозге повышается уровень нейромедиаторов (веществ, производимых в нашем мозге), уменьшающих тревожность.

Я на себе всегда чувствовал, насколько спорт проясняет голову и улучшает настроение. И теперь понимаю, почему так происходит.

Несколько советов из собственного опыта и разговоров с учеными и врачами, как лучше заниматься физической активностью.

1. Двигаться в течение дня

Я считаю, что малоподвижный образ жизни — это вызов современности. Человеческое тело заточено на то, чтобы постоянно двигаться. Когда мы сидим часами за компьютером или смартфоном, наши мышцы, кости, сердце получают недостаточную нагрузку. Полчаса посидели — встаньте, потянитесь и пройдитесь по комнате. Можете присесть или на 10 минут выйти на улицу. Также постарайтесь забыть о лифте и полюбить спуски и подъемы по лестнице.

2. Занимайтесь спортом вместе с детьми

Я уже 4 года популяризирую физкультуру, которая будет нескучной для детей. Говорил с сотнями учителей, родителей, ученых. Все они сходятся в одном: дети лучше всего учатся на примере мамы, папы или других опекунов.

Младшим детям очень важно проводить время с родителями, и они максимально стараются повторять за взрослыми. Это не должно быть что-то грандиозное — можно в выходные прогуляться с ребенком, взять мяч в парк и поиграть полчаса. Или попытаться делать вместе утреннюю зарядку или короткие пробежки.

Для ребенка это и полезно, и весело, и вырабатывает привычку к физической активности с детства. Согласитесь, непросто во взрослом возрасте приучать себя к регулярным упражнениям, особенно если такого опыта не было в детстве. Возвращаться всегда легче, чем начинать «с нуля».

3. Меньше времени на гаджеты

Я не считаю, что гаджеты — это зло. Но их использование должно быть умеренным. Вижу по своим детям, что смартфон и планшет для них важны. Современное поколение онлайн общается, учится, развлекается. Это нормально, однако должны быть правила использования и периоды, когда гаджеты лежат в стороне.

Например, когда мы отдыхаем семьей, стараемся телефоны откладывать и общаться. Так и время для игр и зарядок появляется.

Лично стараюсь хотя бы за полчаса до сна на экран телефона или планшета не смотреть. Говорят, это упрощает процесс засыпания и улучшает качество сна. Признаюсь, очень непросто себя отучить листать новостную ленту в постели, но надо стараться — маленькими шагами. Здоровый сон обеспечивает хорошее восстановление организма.

Мы недооцениваем влияние физического движения на наше психологическое самочувствие. Более того, на нашу способность справляться с жизненными вызовами. Когда мы здоровы, сильны, подвижны, мы более устойчивы и принимаем лучшие решения. Конечно, спорт не делает нас суперлюдьми. Однако он помогает быть в тонусе и делать все возможное для лучшей жизни и победы.

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