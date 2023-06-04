17 ценных уроков. О чем стоит знать тем, кто стремится к финансовому успеху

Райан Холидей: «Не стоит ругать себя за то, что вы не ведете тщательный учет каждой копейки» (Фото:Karolina Grabowska/Pexels)

Если вы никогда не слышите от клиентов «нет», значит, вы недооцениваете себя

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Не помню, чтобы меня когда-либо учили обращаться с деньгами — и это прискорбная, странная и довольно распространенная ситуация.

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Я встречал людей с большими доходами, которые ужасно обращались с деньгами. Я встречал людей, которые были довольно богаты по всем финансовым показателям, но их отношения с деньгами были просто ужасными (вы бы никогда не захотели поменяться с ними местами). Я встречал людей, которые становились жертвами жуликов и мошенников, потому что им не хватало базовых знаний, необходимых, чтобы не попасться на крючок.

Согласно стоикам, решение этих извечных проблем одно: стать умнее. Научиться лучше разбираться в финансовых вопросах.

Вот еще 17 уроков, которые я усвоил о деньгах.