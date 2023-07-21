Фильм Греты Гервиг отлично справляется с демонстрацией того, насколько разрушительна для общества патриархальная идеология

По мнению одних людей, Барби — идеальный пример самостоятельно состоявшейся женщины: гламурная, успешная и владеет собственным Домом мечты. По мнению других, она олицетворяет собой устаревший стереотип — «белокурая глупышка в сказочном мире», как пелось в хите группы Aqua 1997 года Barbie Girl.



Видео дня

Cпросите об этом того мужчину, который стоял с мегафоном на Лестер-сквер, когда там проходил пресс-показ нового фильма о Барби. Яростно протестуя против фильма, он настаивал на том, что Барби — плохой образец для подражания и угроза для молодых женщин.

Но Барби идеально вписывается в репертуар режиссера Греты Гервиг, которая посвящает свои фильмы женщинам, и два из них, рассказывающие истории взросления, были номинированы на Оскар: Ladybird (2017) и Маленькие женщины (2019). Гервиг — режиссер-феминистка, чьим любознательным персонажам тесно в существующих рамках, и они восстают против обстоятельств, которые их ограничивают. Барби — не исключение.

Фильм рассказывает о