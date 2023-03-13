Пять советов. Как пережить болезненный отказ в приеме на работу

Замечательным претендентам часто отказывают по причинам, не связанным с их квалификацией

Поиск работы — это стресс. Больно попадать под сокращение или получать отказ после нескольких собеседований. Тяжело сохранять оптимизм и мотивацию после многочисленных отказов. У многих людей появляются симптомы тревоги, депрессии и жалобы на плохое физическое самочувствие. После того, как вы проходите три или четыре собеседования, ваша надежда получить работу по понятным причинам усиливается. Однако некоторые компании применяют в отношении соискателей гостинг , оставляя их в растерянности и неопределенности.



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Я решила спросить о том, как справляться с отказами, у эксперта в этом вопросе. Я поговорила с Дэниелом Седдики, которого USA Today назвала «самым отвергаемым человеком в Америке», поскольку он получил негативные ответы на 5 000 телефонных звонков, 18 000 писем и 120 собеседований. В конце концов, Седдики устроился на волонтерских началах тренером женской команды по бегу в Северо-Западный университет. Я спросила его, какой отказ было тяжелее всего пережить и как он находил в себе силы продолжать.