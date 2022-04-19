На передовой офисного фронта. Как принимать жесткие решения в сложные времена

В условиях войны мы отслеживаем в себе черты, которых не замечали раньше

Лидеры и руководители и в довоенные времена всегда были «на передовой линии фронта», когда речь шла о принятии сложных решений.



За время войны весь бизнес-ландшафт Украины подвергся значительным изменениям. После полномасштабного вторжения россии многие из нас потеряли дома, семьи. Каждый потерял чувство стабильности и защищенности.

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Как бы сильно лидеры не пытаются удерживать бизнес, сохраняя рабочие места и финансовые выплаты командам, большинство компаний сокращают, трансформируют или совсем закрывают бизнесы.

Снова лидеры на передовой — как понимать свои эмоции и состояния в ситуации, когда вам нужно коммуницировать команде жесткие решения в это тяжелое время. Подготовила шпаргалку, которая, надеюсь, немного поможет.

Хороший лидер. Сложные решения. Плохие времена

Руководителям важно помнить, что эмоциональная стабильность, воля, разум и устойчивость обеспечивают не только жизнедеятельность организации сегодня, но и определяют, как быстро и до какого уровня компании возобновят свою работу после победы.

Лидерство — это всегда о сложных решениях

Руководителям сейчас больше, чем другим, приходится принимать сложные и жесткие решения, коммуницировать о них и оставаться сильными и устойчивыми для дальнейшей борьбы.

Да, лидерство — это всегда о сложных решениях, не только во время войны. Но в условиях военного состояния все наши реакции и эмоции усиливаются и обостряются, потому учимся управлять ими в новых для большинства условиях.

Нет:

«Если я не могу помочь и сохранить доход и рабочие места для всех членов моей команды — я плохой лидер» .

Да:

Даже лучший лидер в условиях войны не способен обеспечить помощь всем нуждающимся. Хороший лидер — это также способность определять приоритеты и принимать сложные решения для сохранения бизнеса, дабы обеспечить помощь и в будущем.

Нет:

Меня пугает, что в таких сложных для страны условиях я так хладнокровно принимаю и коммуницирую такие жесткие решения.

Да:

В условиях войны мы отслеживаем в себе черты, которые не замечали раньше. Это потому, что для части украинцев такой контекст жизни новый. Не пугайтесь открытий о себе, а отслеживайте их без знака «+» или «-».

Нет:

Принятием жесткого решения я перечеркнула всю ту заботу, поддержку и помощь, разрушила доверие, которое так долго выстраивала в отношениях с командой.

Да:

То, что вы приняли и коммуницируете жесткое решение, не перечеркивает все то хорошее и достойное, что есть у вас. То, что уже вами сделано, и поддержку, помощь, развитие, которые вы уже реализовали для своей команды, навсегда остается частью вашей лидерской идентичности.

Нет:

Если я чувствую стыд, страх, чувство вины из-за того, что компания приняла решение и я должен о нем сообщить, это решение нечестно, несправедливо. Иначе я бы чувствовала себя спокойно и уверенно.

Да:

Через социальную природу мозга мы всегда будем испытывать вину и определенный страх, когда должны коммуницировать другому человеку решения, которые негативно повлияют на него. Это не индикатор правильности решений. Полностью избавиться от чувства стыда и вины не получится. Научимся управлять своими реакциями.

Текст публикуется с разрешения автора

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