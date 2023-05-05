Пять признаков эмоционально зрелых людей

Понимая и защищая собственные границы, вы также понимаете и уважаете границы других людей

Эмоциональная зрелость руководителей сегодня — гигиеническая предпосылка для эффективного управления и развития команд.



Вы эмоционально зрелые, если:

1. Вы не держите обиду на других.

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Обида — это способ, которым вы выбираете реагировать.

Эмоционально зрелые люди понимают, что другие (как правило) не стремятся обидеть или сделать назло специально. Эмоционально зрелые люди знают, что то, что они будут обижаться на кого-то, не изменит ситуацию, не изменит точку зрения другого человека и не изменит самого человека. Следовательно, смысла обижаться нет.

Эмоционально зрелые люди всегда выбирают возможность проговорить, договориться, понять ситуацию так, чтобы она была выигрышной для обеих сторон.

2. Вы чувствуете свои границы и не даете другим их нарушать.

Эмоционально зрелые люди понимают, что умение говорить «нет» — это гигиеническая норма, потому что понимая и защищая собственные границы, вы также понимаете и уважаете границы других людей: «Если я имею право отказать, то я с уважением и без обид воспринимаю „нет“ от других людей».

Если вы спокойно, без внутренней тревоги можете отказать в чем-то, на что нет времени, возможности, сил и т. д. , вы на шаг ближе к эмоциональной зрелости.

3. Для вас важно мнение других, потому что живете в социуме, но вы не зависите от него .

Уметь принимать критику и разную обратную связь и адекватно реагировать на них — это еще один признак эмоциональной зрелости.

Умение говорить « нет» — это гигиеническая норма

Эмоционально зрелые люди относятся к конструктивной критике как к инструменту развития, а когда критика «несправедливая», для эмоционально зрелого человека это источник информации о критикующем.

Обратная связь и критика всегда в большей степени свидетельствуют о том, кто их дает.

4. Ваша жизнь — ваша ответственность. Все остальное — это попытки переложить ответственность на кого-то или на что-то.

Эмоционально зрелые люди всегда несут ответственность за принимаемые решения. Даже если вам что-то посоветовали или настоятельно рекомендовали, вы помните, что выбор, какое решение принимать и прислушиваться ли к советам, за вами.

Если у эмоционально зрелых людей происходит что-то не так, как должно быть, они сразу спрашивают себя, что должны учесть или сделать по-другому в следующий раз, чтобы получить желаемый результат.

На поиск виновных у эмоционально зрелых людей нет ни времени, ни желания.

5. Вы спокойно относитесь к тому, что не можете и никогда не сможете знать всего.

Эмоционально зрелый человек понимает, что его знания ограничиваются его опытом и окружением, а способ, которым он о чем-то думает, не единственно правильный. Такие люди не вступают в спор просто, чтобы доказывать свою правоту, они воспринимают другие взгляды и мнения.

Эмоционально зрелые люди сохраняют «открытый разум» и обращают внимание на ситуации, в которых они могут чему-то научиться, увидеть обстоятельства, вещи, события с другой точки зрения, услышать мнения других.

Эмоционально зрелый человек ищет, чему можно научиться, в любой ситуации, и стремится найти возможности для роста в них, спрашивая себя: «Чему я могу научиться и как развиваться благодаря этому?»

Текст публикуется с разрешения автора

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