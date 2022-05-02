Мы очень разные. Как проявить эмпатию в военное время
Наталья Кадя: «Помните, что вы можете не знать, какие мысли и чувства влияют на поведение других» (Фото:DragonImages/Depositphotos)
Нам всем очень тяжело, но каждому по-своему
Мы, украинцы, очень похожи. Мы, украинцы, очень разные.
Наша сила в нашем единстве, поддержке и помощи, которые непрерывно оказываем друг другу.
Сегодня подготовила шпаргалку для бойцов офисного фронта о том, как проявить эмпатию, как поддержать, а не обидеть, мотивировать, а не обесценить.
Нам очень тяжело. Всем. Но каждому по-своему.
Что такое эмпатия во время войны
Как человек реагирует?
Что человек говорит, пока я его слушаю? Что труднее всего дается ему в рассказе? О чем он может не решаться сказать?
Что делает человек?
Чем в основном человек занят практически? Что, я точно знаю, ему удается лучше всего сейчас? На чем, по моему мнению, стоит сосредоточиться на гарантированном успехе или положительном результате?
Что человек думает и чувствует?
Это не ваша боль. Старайтесь понять его подлинные страхи и переживания, не сравнивая со своими состояниями. Вы — это вы, другие — это другие. Какие у человека желания, потребности, надежды и мечты?
Наша сила в поддержке и помощи, которые мы оказываем друг другу
Старайтесь не мыслить категориями " На твоем месте я бы…" Помните, что вы можете не знать, какие мысли и чувства могут еще влиять на поведение других.
Что человек слышит?
Что он слышит от других людей? Что он слышит в своем социальном окружении? О чем по большей части разговоры с коллегами?
С кем мы строим эмпатию?
Кто тот человек, которого я хочу понять? В какой ситуации он находится прямо сейчас? Какова его роль в этой ситуации?
Что видит человек?
В каком социальном контексте находится человек? Что происходит в его ближайшем окружении? Как чувствуют себя, что говорят или делают люди, с которыми он сейчас? В каком информационном контексте находится человек?
Почему мы должны его понять?
В чем сейчас самое большое переживание для человека? Почему он страдает и в чем именно для него угроза? Для принятия какого решения ему может быть полезно мое сопереживание? Как я могу поддержать и реализовать вместе это решение?
Текст публикуется с разрешения автора
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