Мы очень разные. Как проявить эмпатию в военное время

Наталья Кадя: «Помните, что вы можете не знать, какие мысли и чувства влияют на поведение других» (Фото:DragonImages/Depositphotos)

Нам всем очень тяжело, но каждому по-своему

Мы, украинцы, очень похожи. Мы, украинцы, очень разные.



Наша сила в нашем единстве, поддержке и помощи, которые непрерывно оказываем друг другу.

Сегодня подготовила шпаргалку для бойцов офисного фронта о том, как проявить эмпатию, как поддержать, а не обидеть, мотивировать, а не обесценить.

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Нам очень тяжело. Всем. Но каждому по-своему.

Что такое эмпатия во время войны

Как человек реагирует?

Что человек говорит, пока я его слушаю? Что труднее всего дается ему в рассказе? О чем он может не решаться сказать?



Что делает человек?



Чем в основном человек занят практически? Что, я точно знаю, ему удается лучше всего сейчас? На чем, по моему мнению, стоит сосредоточиться на гарантированном успехе или положительном результате?

Что человек думает и чувствует?

Это не ваша боль. Старайтесь понять его подлинные страхи и переживания, не сравнивая со своими состояниями. Вы — это вы, другие — это другие. Какие у человека желания, потребности, надежды и мечты?

Наша сила в поддержке и помощи, которые мы оказываем друг другу

Старайтесь не мыслить категориями " На твоем месте я бы…" Помните, что вы можете не знать, какие мысли и чувства могут еще влиять на поведение других.

Что человек слышит?

Что он слышит от других людей? Что он слышит в своем социальном окружении? О чем по большей части разговоры с коллегами?

С кем мы строим эмпатию?

Кто тот человек, которого я хочу понять? В какой ситуации он находится прямо сейчас? Какова его роль в этой ситуации?

Что видит человек?

В каком социальном контексте находится человек? Что происходит в его ближайшем окружении? Как чувствуют себя, что говорят или делают люди, с которыми он сейчас? В каком информационном контексте находится человек?

Почему мы должны его понять?

В чем сейчас самое большое переживание для человека? Почему он страдает и в чем именно для него угроза? Для принятия какого решения ему может быть полезно мое сопереживание? Как я могу поддержать и реализовать вместе это решение?

Текст публикуется с разрешения автора

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