Наталья Кадя: «Чем яснее вы понимаете эмоцию, тем лучше можете ее контролировать» (Фото:ИгорьВетушко/Depositphotos)

Вербальная маркировка негативных чувств снижает их интенсивность

«Эмоциональное цунами», захватывающее наш разум, перестает властвовать над сознанием, как только мы четко определяем и называем, что именно чувствуем в конкретный момент времени.



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Определенная эмоция становится контролируемой нами.



Сегодня шпаргалка о том, почему сила слова превосходит силу эмоций.



Сила слова



Четыре шага к пониманию эмоций



Чем яснее вы понимаете эмоцию, тем лучше ее можете контролировать. Как? Дайте ей название.



Шаг 1



Как только вы почувствовали, что попали в эмоционально сложную ситуацию, обратите внимание на ощущения в теле и свои мысли. Какая именно эмоция лучше всего описывает то, что сейчас происходит с вами?



Назовите то, что чувствуете: "Это ненависть", "Это обида", "Это презрение", "Это гордость", "Это радость" или « Это зависть».

Не оценивайте эмоцию, просто назовите ее.



Шаг 2



Из-за социальной природы мозга мы часто эмоционально ассоциируем себя с эмоциональным состоянием окружающих нас. Здесь кроется первая ловушка.



Назовите то, что чувствуете

К примеру, всем вокруг радостно, а что чувствуете именно вы? Вы слышите об ощущении тревоги от многих, а что испытываете именно вы? Ваш коллега сильно обиделся на комментарий о задаче — вы точно тоже ощущаете обиду?



Чтобы не попадать в эту ловушку, важно научиться различать, что именно конкретно вы чувствуете, а не должны чувствовать в такой ситуации потому, что так чувствуют себя другие.



Шаг 3



Когда вы сознательно идентифицируете свое состояние, мозг строит когнитивные модели происходящего в вашем теле в этот момент (частота сердечных сокращений, дыхание, чувственность кожи, мышечный тонус, активность амигдалы, мысли, невербальное поведение, сознательные действия и т.д.) и связывает эти модели с ситуационным контекстом (социальная среда, текущая задача, цели, ожидания, другие люди, физическое пространство и т.п.). Идентифицируя свое эмоциональное состояние, вы помогаете мозгу создать новую или обновить действующую концептуальную эмоциональную модель.



Чем чаще вы идентифицируете свои эмоции и состояния, тем чаще вы обновляете действующие концептуальные модели и тем яснее становится ваше понимание эмоций.

Шаг 4



Как показали многочисленные исследования, название эмоций, использование конкретных слов или словосочетаний для формирования четких и ясных представлений об эмоциональном состоянии уже является эффективной стратегией регулирования интенсивности переживаний эмоциональных состояний.



Вербальная маркировка негативных чувств снижает вегетативную реактивность (реакцию организма на стресс, измеряемую как частота сердечных сокращений и чувствительность кожи) и активность амигдалы, части мозга, связанной со страхом, гневом и тревогой.



Когда мозг активно классифицирует данные, чтобы назвать эмоции и чувства, он переходит от состояния иррациональных эмоций к рациональному обсуждению.



Текст публикуется с разрешения автора



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