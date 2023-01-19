Сила слова. Четыре шага к пониманию эмоций

19 января, 21:13
Поделиться:
Наталья Кадя: «Чем яснее вы понимаете эмоцию, тем лучше можете ее контролировать» (Фото:ИгорьВетушко/Depositphotos)

Наталья Кадя: «Чем яснее вы понимаете эмоцию, тем лучше можете ее контролировать» (Фото:ИгорьВетушко/Depositphotos)

Наталья Кадя
Эксперт по нейроменеджменту, нейроисследовательница, коуч по развитию лидерства

Вербальная маркировка негативных чувств снижает их интенсивность

«Эмоциональное цунами», захватывающее наш разум, перестает властвовать над сознанием, как только мы четко определяем и называем, что именно чувствуем в конкретный момент времени.

Видео дня

Определенная эмоция становится контролируемой нами.

Сегодня шпаргалка о том, почему сила слова превосходит силу эмоций.

Сила слова

Четыре шага к пониманию эмоций

Чем яснее вы понимаете эмоцию, тем лучше ее можете контролировать. Как? Дайте ей название.

Шаг 1

Как только вы почувствовали, что попали в эмоционально сложную ситуацию, обратите внимание на ощущения в теле и свои мысли. Какая именно эмоция лучше всего описывает то, что сейчас происходит с вами?

Назовите то, что чувствуете: "Это ненависть", "Это обида", "Это презрение", "Это гордость", "Это радость" или « Это зависть».
Не оценивайте эмоцию, просто назовите ее.

Шаг 2

Из-за социальной природы мозга мы часто эмоционально ассоциируем себя с эмоциональным состоянием окружающих нас. Здесь кроется первая ловушка.

Назовите то, что чувствуете

К примеру, всем вокруг радостно, а что чувствуете именно вы? Вы слышите об ощущении тревоги от многих, а что испытываете именно вы? Ваш коллега сильно обиделся на комментарий о задаче — вы точно тоже ощущаете обиду?

Чтобы не попадать в эту ловушку, важно научиться различать, что именно конкретно вы чувствуете, а не должны чувствовать в такой ситуации потому, что так чувствуют себя другие.

Шаг 3


 Когда вы сознательно идентифицируете свое состояние, мозг строит когнитивные модели происходящего в вашем теле в этот момент астота сердечных сокращений, дыхание, чувственность кожи, мышечный тонус, активность амигдалы, мысли, невербальное поведение, сознательные действия и т.д.) и связывает эти модели с ситуационным контекстом (социальная среда, текущая задача, цели, ожидания, другие люди, физическое пространство и т.п.). Идентифицируя свое эмоциональное состояние, вы помогаете мозгу создать новую или обновить действующую концептуальную эмоциональную модель.

Чем чаще вы идентифицируете свои эмоции и состояния, тем чаще вы обновляете действующие концептуальные модели и тем яснее становится ваше понимание эмоций.

Шаг 4

Как показали многочисленные исследования, название эмоций, использование конкретных слов или словосочетаний для формирования четких и ясных представлений об эмоциональном состоянии уже является эффективной стратегией регулирования интенсивности переживаний эмоциональных состояний.

Вербальная маркировка негативных чувств снижает вегетативную реактивность (реакцию организма на стресс, измеряемую как частота сердечных сокращений и чувствительность кожи) и активность амигдалы, части мозга, связанной со страхом, гневом и тревогой.

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Когда мозг активно классифицирует данные, чтобы назвать эмоции и чувства, он переходит от состояния иррациональных эмоций к рациональному обсуждению.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь

Теги:   Психология Эмоции Эмоциональный интеллект

Depositphotos
Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо NV
X