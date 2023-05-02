«Это не моя проблема». Четыре фразы, которые вы не услышите от эмоционально зрелого человека

Никакое рациональное мышление не оправдывает эмоциональную безграмотность

Эмоциональная зрелость — это умение распознавать эмоции и чувства свои и других людей, брать ответственность за свои эмоции, регулировать свое эмоциональное состояние; умение сочувствовать; понимание взаимовлияния эмоций и чувств во взаимодействии с людьми.



Видео дня

У каждого из нас есть определенный уровень эмоциональной зрелости. Независимо от биологического возраста, человека можно рассматривать эмоционально как «ребенка», «подростка», «юношу» или «взрослого».

Эмоциональные состояния команд сегодня, за небольшим исключением — нестабильные, пессимистические, порой агрессивные. Поэтому эмоциональная зрелость руководителей сегодня — гигиеническая предпосылка для эффективного управления и развития команд.

Вы не услышите этого от эмоционально зрелого человека

— Это не моя вина/проблема/ответственность

Эмоционально незрелым людям трудно справляться с чувствами стыда, вины или разочарования, ведь им сложно нести ответственность за последствия своих действий и слышать критику или замечания в свой адрес.

Вы должны научиться осознавать свои эмоции

Такие люди болезненно реагируют на людей и обстоятельства, вызывающие эмоциональный дискомфорт. Это, в свою очередь, часто приводит к вспышкам гнева и ссорам, потому что они стремятся всегда доказывать, что они правы, а другие — нет.

Что стоит делать: учиться брать ответственность за себя, свои действия, спокойно реагировать на то, что получается, и то, что пока не удается.

— Это несправедливо; я этого не заслуживаю.

Эмоционально незрелые люди не могут смириться с тем, что реальность редко бывает такой, как они ее себе представляют. Им сложно осознать, что человек адаптируется к внешнему контексту, а не наоборот.

Что стоит делать: учиться фокусироваться на том, что происходит, а не оценивать ситуацию относительно того, какая она, по вашим представлениям, должна была бы быть. Если вы не озвучили свои намерения или пожелания, прекратите ожидать, что о них должны догадываться. Не коммуницируйте намеками. Осознайте: мир объективен, наше восприятие мира — субъективное.

— Я не буду это терпеть и слушать!

Отсутствие толерантности к эмоциональному дискомфорту — это один из самых распространенных признаков эмоциональной незрелости. Вместо того чтобы разбираться с «негативными» эмоциями, учиться их принимать и проживать, эмоционально незрелые люди делают все, дабы их избегать.

Что стоит делать: не избегать ситуации, где есть потенциальный шанс испытать негативные чувства, а подготовиться к ним. Понять природу их возникновения и изучить свои способы работы с различными состояниями.

— Эмоциям не место на работе, не проявляй эмоции, не будь слабым.

Для эмоционально незрелых людей чувства — это скорее головная боль, чем возможность лучше понять себя, поэтому они будут всячески избегать разговоров об эмоциональной составляющей рабочих взаимоотношений. Им сложно чувствовать собственную эмоциональность, потому что они не знают, что делать со своими эмоциями и чувствами.

Что стоит делать: формирование эмоциональной зрелости — это вопрос самоисследования и самообразования.

Вы должны научиться осознавать свои эмоции, эмоциональные реакции и уделять время тому, чтобы исследовать ваши личные триггеры и спусковые механизмы. Эмоции есть и всегда будут основой жизни, и никакое рациональное мышление не оправдает эмоциональную безграмотность.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь