Ужас продолжается. Как не сойти с ума

Елена Любченко: «У всех уже долгое время нервы на пределе» (Фото:stokkete/Depositphotos)

В сильном стрессе мозг скатывается к примитивным реакциям

Ужас продолжается, и все вопросы сводятся в один: «Лена, как не сойти с ума?»



1. Давайте помнить, что у всех уже долгое время нервы на пределе. И спровоцировать срыв может что угодно, в том числе и вы.

2. Давайте не реагировать на срывы личностно: не вступать в споры, не обижаться, не развивать конфликт. Есть силы — обнимите, успокойте, дайте поплакать. Нет сил — закуклитесь и игнорируйте чужие эмоции.

Страх, горе, обида, вина в таких экстремальных обстоятельствах часто трансформируются в гнев. Давайте помнить, что к вам этот гнев не имеет отношения, но вы можете оказаться на его пути.

Спровоцировать срыв может что угодно

3. Если сорвались вы, давайте помнить, что к окружающим, близким и случайно оказавшимся рядом, ваш гнев отношения не имеет. Сорвались — просто извинитесь. Все все понимают.

4. Дальше. В сильном стрессе мозг скатывается к примитивным реакциям. Например начинает делить на свой — чужой: украинцы — русские; оставшиеся — уехавшие; беженцы — принимающие; мы — НАТО; волонтеры — не волонтеры и так далее, и тому подобное. Следующий шаг — как-то слить свои эмоции на того, кого вы назначили «чужим».

Давайте запомним такую вещь. Мне, например, очень помогает.

Как только мы начинаем предъявлять претензии условно «чужим», мы, во-первых, уподобляемся русским зомби, которые отказываются различать сложности и смотреть дальше примитивных инстинктов, а, во-вторых, расшатывая друг друга, мы становимся слабее. Всей страной слабее. Так что давайте думать: перед, во время или после ора.

5. Что очень помогает возвращать покой и оставаться человеком, а не перепуганной зверушкой?

Благодарность. Тем, кто защищает; кто помогает, волонтерит; кто принимает — даже в своих гаражах; кто поддерживает, как может.

Благодарность. Что живы, здоровы, накормлены — за каждую мелочь. Теперь мы знаем, насколько эти мелочи не мелочи.

6. Любыми способами каждый день разряжать психическое напряжение. Например, смех — отличный доказанный способ сброса напряжения. Смейтесь. Пусть и сквозь слезы.

Текст публикуется с разрешения автора

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