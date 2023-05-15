В этом стоит разобраться. Четыре составляющие эмоциональной грамотности руководителей

Эмоциональная компетентность проявляется в умении управлять эмоциональными состояниями — собственными, коллег и других участников взаимодействия

Можно сколько угодно думать, что эмоциям не место на работе, но это никак не поможет, потому что мы не существуем без эмоций.



Вместо того чтобы пытаться противостоять или запрещать себе и команде различные эмоции, стоит учиться эмоциональной грамотности.

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Сегодня подготовила шпаргалку, которая поможет лучше разобраться с составляющими эмоциональной грамотности руководителей.

1. Эмоциональный менеджмент

Сегодняшний контекст работы определяется, среди прочего, эмоциональностью членов команд, клиентов, партнеров, руководителей. Эмоциональная компетентность руководителя проявляется в его умении управлять эмоциональными состояниями — собственными, коллег и других участников взаимодействия.

В эмоционально сложной рабочей среде на руководителя возлагается еще большая ответственность за способность возвращать себя в состояние спокойствия и помогать другим возвращаться в ресурсное состояние.

Мы не существуем без эмоций

Способность критически мыслить, анализировать, генерировать идеи, принимать решения не совместима с чрезмерными переживаниями, тревогой или агрессией.

Руководители, которые умеют управлять эмоциональными состояниями, знают, как:

выстраивать доверительные и поддерживающие отношения с командой;

сохранять способность принимать эффективные решения, несмотря на стрессовый рабочий контекст;

помогать коллегам через собственный пример учиться восстанавливаться после стрессовых ситуаций.

2. Преодоление напряженности в команде

Это о способности руководителя работать с напряжением в команде.

Вам придется отдельно планировать время для личного общения с коллегами для того, чтобы понимать их эмоциональные состояния, вовремя замечать, когда уровень общего напряжения или стресса возрастает.

Руководители, которые умеют преодолевать напряжение в команде, знают как:

проявлять сочувствие и поддержку, когда видят, что сотрудник волнуется или расстроен;

демонстрировать доверие к коллеге, перед которым стоит сложная задача, в успешной реализации которой он сомневается из-за нехватки опыта;

быть внимательными и учитывать потребности команды.

3. Эмпатия

Эмоционально компетентные руководители умеют проявлять эмпатию. Они осознают, что их по-настоящему ценный ресурс — это живые люди, которые переживают, ошибаются, боятся, злятся, иногда ленятся, порой игнорируют договоренности.

Вместо того чтобы быть постоянно сконцентрированными только на показателях, на результатах, KPI, руководители фокусируются на понимании людей для того, чтобы создавать благоприятную рабочую среду.

Эффективные руководители не осуждают, не оценивают, а именно понимают эмоциональные состояния коллег-людей и механизмы, посредством которых их можно регулировать.

Руководители, которые умеют проявлять эмпатию, знают, как:

заботиться о собственном и командном психическом благополучии;

понимать и замечать, когда члены команды переживают сложные времена, и оказывать им должную поддержку;

когда следует ставить в приоритет команду с ее потребностями, а не только финансовые показатели.

4. Управление конфликтами



Конфликты являются неотъемлемой частью рабочего процесса. Отсутствие конфликтов — одна из самых опасных дисфункций команд. Умение управлять конфликтами — еще одна составляющая эмоциональной компетентности руководителя.

Руководители, которые умеют управлять конфликтами, знают, как:

противостоять нарастанию напряжения, поощряя обе стороны к откровенному общению;

активно слушать для того, чтобы понимать не только сами слова, но и то, что ими пытается сказать коллега;

помогать коллегам находить истинную суть конфликта, а не эмоциональные проявления друг друга.

Текст публикуется с разрешения автора

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