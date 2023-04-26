Чтобы не попасть в ловушку предубеждений. Что нужно знать о собственных эмоциях

У каждого из нас разное представление о том, как «правильно» испытывать и выражать различные чувства

Сегодня — об эмоциональной грамотности.



Это мы с вами придаем значимость происходящему вокруг. Если точнее — мозг определяет значимость тех или иных триггеров, опираясь на опыт.

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Часть генерируемых мозгом реакций и оценок мы осознаем и понимаем, другую — даже не подвергаем сомнению. А зря.

Далее — шпаргалка о том, как работать с предубеждениями в отношении эмоций.

Жизнь сейчас сложная. Это верно. Но огромная ценность в том, что она, жизнь, продолжается. Поэтому смысл осознавать, понимать, изменять, развивать, выбирать — жить жизнь.

Предубеждение об эмоциях

Нашим поведением и мышлением руководят предубеждения.

Часть из них мы приобретаем через опыт и можем осознавать — это осознанные предубеждения. Рост в окружении, где ошибки или эмоциональность наказывались, а в ответ на ваши переживания вы не получали сочувствия, может стать причиной развития убеждений о неприемлемости тех или иных эмоций. Также мы можем верить в то, что эмоции находятся вне личного контроля. Такие предубеждения в результате приводят к меньшим усилиям в регулировании эмоций.

Мозг определяет значимость триггеров, опираясь на опыт

Так мы попадаем в ловушку предубеждений: сначала не участвуем в активных попытках урегулировать собственные эмоциональные состояния, а затем привыкаем к мнению, что эмоции вообще нельзя регулировать. Это упражнение поможет вам найти дисфункциональные или ложные предубеждения в отношении эмоций.

Упражнение для работы с предубеждениями

Часть предубеждений мы не осознаем и не понимаем их природу. Предубеждения в отношении эмоций определяют то, как мы справляемся с собственными эмоциями и можем «работать» с эмоциональными состояниями окружения — родных, детей, членов команд и т. д.

Каждый из нас имеет разное представление о том, как «правильно» испытывать и выражать разные чувства.

Более того, мы привыкли считать некоторые эмоции полезными, а некоторые — вредными, одни положительными, другие — отрицательными. Такие предубеждения приводят к избеганию эмоций и это мешает развивать самосознание и самопонимание, а значит способность заботиться о себе должным образом.

Шаг 1. Выберите эмоцию

Выберите конкретную эмоцию для работы. Возможно. эмоциональное состояние, с которым вы боретесь в данный момент, например, вы можете испытывать беспокойство по поводу будущего или переживать о недавнем неудачном проекте.

Запишите эмоцию, с которой вы решили работать в центре листа.

Шаг 2: Определите имеющиеся убеждения относительно этой эмоции или в целом

Прочтите приведенный список предубеждений об эмоциях и отметьте те утверждения, с которыми согласны. Можно добавлять любые личные убеждения, которых нет в списке. Затем запишите свои основные убеждения в отношении эмоций в верхней части листа, вокруг выбранной эмоции.

Я обязан контролировать свои эмоции.

Если я скажу другим, что я чувствую, они используют это против меня.

Если я скажу другим, что я чувствую, они подумают, что я слаб.

Остальные люди не чувствуют этого. Пожалуй, со мной что-то не так.

Только незрелый человек может быть столь эмоциональным.

Я должен быть в состоянии справиться с трудностями сам, не обращаясь за поддержкой к другим.

Чтобы быть приемлемым для других, я должен держать какие-либо трудности или отрицательные чувства при себе.

Это эмоциональное состояние не является нормальной реакцией. Я должен избавиться от этого.

Позволить себе чувствовать себя плохо означало бы жалеть себя.

Если я обнаружу признаки слабости, другие будут избегать меня.

Быть взрослым значит не поддаваться эмоциям. Я должен быть оптимальным.

другое

Шаг 3: Проанализируйте к чему приводят ваши убеждения

Теперь давайте посмотрим, как эти убеждения влияют на то, как вы чувствуете себя, ведете себя и разговариваете с собой, когда сталкиваетесь с определенной эмоцией.

Запишите как можно больше результатов (положительные и отрицательные), которые вы можете придумать, в нижней части листа.

Шаг 4: Оценка

Обдумайте следующее:

— Как вы чувствовали себя, когда выполняли это упражнение?

— Глядя на часть упражнения о последствиях, как вы хотите изменить свои убеждения относительно эмоции?

— Что было лёгким или сложным в упражнении?

— Что вы узнали о своих убеждениях относительно эмоций?

Текст публикуется с разрешения автора

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