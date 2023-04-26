Чтобы не попасть в ловушку предубеждений. Что нужно знать о собственных эмоциях
Наталья Кадя: «Запишите свои основные убеждения относительно эмоций» (Фото:Каван/Depositphotos)
У каждого из нас разное представление о том, как «правильно» испытывать и выражать различные чувства
Сегодня — об эмоциональной грамотности.
Это мы с вами придаем значимость происходящему вокруг. Если точнее — мозг определяет значимость тех или иных триггеров, опираясь на опыт.
Часть генерируемых мозгом реакций и оценок мы осознаем и понимаем, другую — даже не подвергаем сомнению. А зря.
Далее — шпаргалка о том, как работать с предубеждениями в отношении эмоций.
Жизнь сейчас сложная. Это верно. Но огромная ценность в том, что она, жизнь, продолжается. Поэтому смысл осознавать, понимать, изменять, развивать, выбирать — жить жизнь.
Предубеждение об эмоциях
Нашим поведением и мышлением руководят предубеждения.
Часть из них мы приобретаем через опыт и можем осознавать — это осознанные предубеждения. Рост в окружении, где ошибки или эмоциональность наказывались, а в ответ на ваши переживания вы не получали сочувствия, может стать причиной развития убеждений о неприемлемости тех или иных эмоций. Также мы можем верить в то, что эмоции находятся вне личного контроля. Такие предубеждения в результате приводят к меньшим усилиям в регулировании эмоций.
Мозг определяет значимость триггеров, опираясь на опыт
Так мы попадаем в ловушку предубеждений: сначала не участвуем в активных попытках урегулировать собственные эмоциональные состояния, а затем привыкаем к мнению, что эмоции вообще нельзя регулировать. Это упражнение поможет вам найти дисфункциональные или ложные предубеждения в отношении эмоций.
Упражнение для работы с предубеждениями
Часть предубеждений мы не осознаем и не понимаем их природу. Предубеждения в отношении эмоций определяют то, как мы справляемся с собственными эмоциями и можем «работать» с эмоциональными состояниями окружения — родных, детей, членов команд
Каждый из нас имеет разное представление о том, как «правильно» испытывать и выражать разные чувства.
Более того, мы привыкли считать некоторые эмоции полезными, а некоторые — вредными, одни положительными, другие — отрицательными. Такие предубеждения приводят к избеганию эмоций и это мешает развивать самосознание и самопонимание, а значит способность заботиться о себе должным образом.
Шаг 1. Выберите эмоцию
Выберите конкретную эмоцию для работы. Возможно. эмоциональное состояние, с которым вы боретесь в данный момент, например, вы можете испытывать беспокойство по поводу будущего или переживать о недавнем неудачном проекте.
Запишите эмоцию, с которой вы решили работать в центре листа.
Шаг 2: Определите имеющиеся убеждения относительно этой эмоции или в целом
Прочтите приведенный список предубеждений об эмоциях и отметьте те утверждения, с которыми согласны. Можно добавлять любые личные убеждения, которых нет в списке. Затем запишите свои основные убеждения в отношении эмоций в верхней части листа, вокруг выбранной эмоции.
- Я обязан контролировать свои эмоции.
- Если я скажу другим, что я чувствую, они используют это против меня.
- Если я скажу другим, что я чувствую, они подумают, что я слаб.
- Остальные люди не чувствуют этого. Пожалуй, со мной что-то не так.
- Только незрелый человек может быть столь эмоциональным.
- Я должен быть в состоянии справиться с трудностями сам, не обращаясь за поддержкой к другим.
- Чтобы быть приемлемым для других, я должен держать какие-либо трудности или отрицательные чувства при себе.
- Это эмоциональное состояние не является нормальной реакцией. Я должен избавиться от этого.
- Позволить себе чувствовать себя плохо означало бы жалеть себя.
- Если я обнаружу признаки слабости, другие будут избегать меня.
- Быть взрослым значит не поддаваться эмоциям. Я должен быть оптимальным.
- другое
Шаг 3: Проанализируйте к чему приводят ваши убеждения
Теперь давайте посмотрим, как эти убеждения влияют на то, как вы чувствуете себя, ведете себя и разговариваете с собой, когда сталкиваетесь с определенной эмоцией.
Запишите как можно больше результатов (положительные и отрицательные), которые вы можете придумать, в нижней части листа.
Шаг 4: Оценка
Обдумайте следующее:
— Как вы чувствовали себя, когда выполняли это упражнение?
— Глядя на часть упражнения о последствиях, как вы хотите изменить свои убеждения относительно эмоции?
— Что было лёгким или сложным в упражнении?
— Что вы узнали о своих убеждениях относительно эмоций?
Текст публикуется с разрешения автора
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