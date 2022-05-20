Источник энергии. Пять способов сделать гнев эффективным

Используйте эту эмоцию для выполнения сложных задач

Мы, украинцы, по-новому знакомимся с собой в новой реальности. Мы открываем в себе много нового, иногда это новое нас пугает. Мы чувствуем много злобы и ненависти. Испытывать сегодня эти эмоции — нормально.



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Но лучше направлять их на победу, а не на разрушение себя и близких.

Сегодня подготовила шпаргалку о том, почему не так страшен тот гнев, как его рисуют.

Пять способов сделать гн ев эффективным

1. Превратите гнев в энергию. Физическая активность — это прекрасный источник энергии, которая нам так нужна. «Выпустите» гнев через физическую активность: сделайте любые упражнения, выполните физическую работу по дому. Так вы, с одной стороны, успокоите гнев, а с другой — обретете необходимую для действий энергию.

Мозг не может одновременно злиться и думать

2. Направьте энергию гнева на выполнение сложной задачи. Возьмитесь за сложную интеллектуальную задачу, где вам нужно разобраться с большим объемом информации или работать с цифрами, где требуется ваше внимание и сосредоточенность. Поскольку одновременно злиться и думать мозг не может, так вы и выполните задание, и избавитесь от гнева.

3. Направьте ваш гнев на укрепление отношений с близкими. Дело в том, что когда нас понимают и поддерживают, мы невольно перестаем сердиться. Поэтому, когда замечаете, как приближается к вам волна гнева, проговорите ваше состояние с близкими людьми и попросите их о поддержке. Не упрекайте себя и других за эмоции гнева, за внезапные срывы. В то же время укрепляйте отношения путем открытого обсуждения своих эмоциональных состояний.

4. Используйте свой гнев для самопознания. Гнев можно изучать. Спрашивайте у себя вечером: «На сколько пунктов из 10-ти я был сегодня взбешен?»; «Что я могу сделать, чтобы завтра сердиться меньше?»; «Как я могу помочь себе переживать меньше гневных эмоций?» Такие мини-исследования помогут вам лучше узнать себя и найти действенные инструменты для управления своими эмоциональными состояниями.

5. Направьте гнев на развитие привычки благодарить. Напоминайте себе, что вы это делаете ради себя и своих близких. Делитесь своими успехами по работе с гневом с близкими и родными. Если будете одолевать гнев каждый день и не будете забывать это отмечать, вы наработаете привычку быть благодарным — себе и другим.

Текст публикуется с разрешения автора

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