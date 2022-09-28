У них много общего. Как справляться с тревогой и гневом

Вот как эти чувства могут пересекаться

Человек, дрожащий от беспокойства, внешне совсем не похож на того, кто с налитым кровью лицом бушует, переполненный яростью. Но у тех, кто борется с тревогой и с гневом, зачастую много общего. Вот как эти чувства могут пересекаться.



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У людей, склонных к гневу или к тревоге, узкий эмоциональный диапазон

Или, во многих случаях, его вообще нет. Вы наверняка встречали тех, чьей «дежурной» эмоцией является гнев: они злятся, когда разочарованы, злятся, когда устали, злятся, когда напуганы — у них все превращается в гнев, и они не осознают тех эмоций, что скрываются за ним. То же самое может происходить и с теми, кто склонен к тревоге: им сложно распознавать любые эмоции, кроме беспокойства и подавленности. Люди, устроенные подобным образом, сталкиваются с негативными последствиями: не только упускают информацию, которую могли бы извлечь из нераспознанных ими эмоций, но и кажутся окружающим однобокими, что препятствует эмоциональной близости.

Одно может способствовать другому