Иногда взрываетесь от гнева? Четыре причины, почему так происходит, и как с этим справиться

Мы все временами взрываемся, но с некоторыми это происходит постоянно

У вас сегодня был просто ужасный день: в машине пробило колесо, на работе не удалось уложиться в дедлайн, а потом еще и ребенок заболел, так что его отправили с уроков домой. И когда сидящий на заднем сидении отпрыск начинает ныть из-за того, что забыл свою мягкую игрушку в школе, вы срываетесь. Такое случается с каждым из нас.



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Но для некоторых людей это не единичный случай, а типичный сценарий, повторяющийся на протяжении многих лет. Периодически они взрываются, казалось бы, ни с того ни с сего, из-за какой-то мелочи, так что достается всем, кто попадет под горячую руку. Потом они глубоко сожалеют об этом, просят прощения, но вскоре все повторяется заново. Вот четыре самых распространенных причины периодических, но регулярных вспышек гнева.

Избегание конфликтов. Джейк производит впечатление покладистого парня, никогда ни на что не жалуется, однако недавно его чуть не уволили из-за того, что он подрался с коллегой. А за полгода до этого он наорал на своих детей из-за того, что те оставили игрушки в гостиной. В чем дело? В том, что Джейк избегает конфликтов. Если его что-то беспокоит, он старается выбросить это из головы. Но проблемы так и остаются нерешенными и в конце концов дают о себе знать: Джейк взрывается, чувствует себя ужасно, а потом делает вид, что ничего не произошло, и процесс запускается заново.

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