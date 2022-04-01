Работа не подождет. Как сохранять продуктивность в военное время

Война не поставила жизнь на паузу

Зараз ми можемо особливо гостро відчувати, що втратили контроль над усіма сферами нашого життя. Втрата контролю неминуче провокує страх, агресію, паніку або дає відчуття безсилля. Невизначеність і відсутність контролю неможливо терпіти постійно.



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Важливо зрозуміти, що ми можемо взяти під контроль хоча б свою увагу. Це і буде нашою важливою опорою, на яку ми обіпремося на шляху до перемоги.

Далі — кілька корисних «перемикачів» уваги. І головне, не забувайте, будь ласка: ми завжди маємо волю і вибір у тому, як ставитись і до себе, і до інших, і до ситуації. А наше з вами життя, в тому числі професійне, залежить саме від того, які вибори робимо ми.

Пам’ятка для бійців офісного фронту

Ні: Буду працювати, коли закінчиться війна. Всі робочі питання почекають, допоки ми переможемо.

Так: Не чекаємо, а живемо. Війна не поставила життя на паузу. Воно відбувається зі мною прямо зараз. Я можу і маю бути корисним для своєї організації.

Ні: Все, до чого ми звикли в моїй компанії і команді, більше не працює. В нас не залишилось нічого звичного і стабільного.

Так: Невизначеність і непередбачуваність — новий контекст мого життя і роботи. Саме час створити з командою нові ритуали, звички і традиції.

Ні: Фокус моєї уваги весь час зосереджений на новинах, відслідковуванні подій і обговоренні жахів із колегами і близькими.

Зосередьтеся на перемогах

Так: Я усвідомлюю, що результати можливі там, де знаходиться моя увага. Тому через дисципліну я фокусую свою увагу і увагу колег на робочих питаннях і позитивних результатах в роботі, навіть якщо вони і близько не схожі до довоєнних.

Ні: Постійно читаю новини. Кожна погана новина впливає на мій стан і я не можу працювати.

Так: Мій психоемоційний стан — фокус моєї уваги. Я слідкую за своїми станами, оскільки від них залежить те, наскільки спокійно і адекватно я реагую на події і можу працювати.

Ні: Я більше не можу працювати в таких умовах. В мене закінчується терпіння, віра і сили утримувати позитивний настрій.

Так: Я усвідомлюю, що моя країна в стані війни. І я маю вірити, підтримувати себе і інших не стільки, скільки «можу», а стільки, скільки «потрібно».

Для керівників

І у мирний час у керівників завжди були вищими рівень відповідальності і стрес через показники, цифри, цілі, комунікацію з командами. Зараз рівень стресу навантаження став в десятки разів більшим, а рівень відповідальності за людей в команді, їх фізичну безпеку і емоційний стан стали більшими, ніж відчуття загрози власному життю.

Проте саме для ефективної організації роботи команди керівникам критично важливо зараз вміти фокусуватись на власних психоемоційних станах, зробити гігієнічною звичкою дбати про своє відновлення.

Ви не маєте відчувати провину за те, що опинились в більш безпечному місці, ніж ваша команда. Натомість, подумайте про те, що і як ви можете зробити зараз для їх підтримки, мотивації на роботу, згуртованості і відновленні роботи.

Далі — кілька лайфхаків для керівників для управління і підтримки робочого режиму команди в умовах війни.

1. Перейміть досвід у керівників держави: щоденно інформуйте членів команди про ситуацію в організації, якою б вона не була. Точна і чітка комунікація додає вашим людям відчуття безпеки. В умовах війни «менше знаєш — краще спиш» працює проти вас. Якщо ваші колеги не тільки не прийматимуть участі у процесі прийняття рішень, але й не знатимуть причин тих чи інших рішень, вони ще більше будуть почуватися безпомічними і безпорадними. В комунікації базовою нормою має бути конгруентність: що ви говорите, те і робите. Максимальна відкритість та чесність.

2. Продовжуйте відзначати і «святкувати» найменші перемоги членів вашої команди. Зосередьтеся саме на перемогах. Дуже важливо через святкування перемог давати учасникам команди відчуття значущості їх роботи і цінності витрачених в такий час ними зусиль.

3. Для зміненого контексту сформуйте нові традиції, ритуали в роботі з командою. Мозку найлегше відчувати спокій, коли він має звичні, часто повторювані ритуали. Це для нього острівок стабільності. Виходьте на зв’язок з колегами через відеозвернення або імейл системно, в точно визначений час. Окресліть ряд питань, щодо яких ви будете інформувати колег під час таких зустрічей. Це додасть відчуття стабільності. Не перевантажуйте інформацією, формулюйте повідомлення дуже конкретно.

4. Поставте людяність у стосунках з колегами в пріоритет. Ваша команда — це люди, які проживають найстрашніший етап в своєму житті. Події, які відбуваються, прямо впливають на розумові і психологічні стани. Постійно контролюйте емоційний стан колег і питання їхньої фізичної безпеки. Пам’ятайте, що в умовах небезпеки життя мозок ні про що, крім захисту, думати не може.

5. Слідкуйте за дотриманням дисципліни в робочих питаннях. Дисципліна, чіткість та правила стають опорою. Прості, але непохитні правила допомагають підтримувати робочий режим в часи невизначеності та турбулентності.

6. Будьте уважними до відгуків колег. Керівнику більше за всіх доводиться вислуховувати про проблеми та складнощі членів команд. Але зараз, як ніколи, важливо розуміти їх стан і атмосферу в команді. Структури в ваші розмови з командою додають конкретні запитання: «Чи можеш ти працювати зараз? Яка саме допомога потрібна, щоб ти міг працювати? Яка перерва для того, щоб ти повернувся в робочий режим. потрібна?» і так далі. Ваш ключ — емпатія та точність у запитаннях.

7. Звітуйте самі і просіть про звіти членів команди. Як би суворо це не звучало у часи війни, бізнес не може довго бути благодійною організацією. Чітко ставте задачі і надавайте регулярний відвертий зворотний зв’язок. Людям легше визначати власну поведінку, коли в них є приклад. Візьміть за звичку звітувати про те, що зроблено з вашого боку і сміливо запитуйте про результати ваших колег. Нагадуйте, що від ефективної роботи кожного члена команди залежить платоспроможність організації.

8. Плануйте. Яким би невизначеним не було середовище, плануйте роботу свою і команди, контролюйте виконання запланованого, перевіряйте результати і, за потреби, змінюйте план. Не робіть довготривалих планів, фокусуйтесь на тижневих або двотижневих періодах.

Текст публікується з дозволу авторки

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