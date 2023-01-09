Базовый навык. Почему стоит научиться распознавать эмоции других

Практикуя этот навык, вы развиваете ваше самосознание и социальную осведомленность

В человекоцентрическом мире сотрудники больше не рассматриваются как ресурс с конкретным набором навыков или наличием требуемого опыта.



Каждый член команды — это по-настоящему уникальный набор навыков, талантов, умений и опыта. Но не только!

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Каждый коллега — это набор уникальных эмоций, потребностей, ценностей и целей.

Понимание эмоций и способность проявлять эмпатию — базовый навык эффективного лидера для привлечения, мотивации и развития команды. Тем более сегодня, когда эмоций множество.

Я писали раньше о разных типах эмпатии , а сегодняшняя шпаргалка — о формуле эффективного эмпатийного лидерства.

Формула эффективного эмпатийного лидерства

Когнитивная эмпатия базируется на умственных процессах способности анализировать информацию о коллеге, готовность понимать и принимать чувства или позиции, мнения членов команды, а также умение предсказать их психологические реакции в конкретных ситуациях.

Это навык, но не чувство.

Можно обладать развитым навыком когнитивной эмпатии, но фактически не ощущать эмоции своих коллег, членов команды.

Ваша эмоциональная компетентность — это будто надежные стены дома

Когнитивная эмпатия предполагает только логическое понимание переживаний другого, без ответа или сострадания. Когнитивно-эмпатические лидеры могут использовать понимание эмоций коллег как инструмент реализации своих интересов и интересов команды.

Когнитивная эмпатия позволяет лидеру поставить себя на место другого, чтобы помочь. Аналитическая природа когнитивной эмпатии полезна лидерам, потому что так они способны помочь членам своей команды, не перенимая на себя эмоции других.

Эмоциональная эмпатия базируется на механизмах проекции и подражания моторным и эмоциональным реакциям другого; готовность эмоционально отреагировать на чувства и душевные волнения.

Эмоциональная эмпатия является важной составляющей всего процесса эмпатии. Но может быть неэффективной для лидеров потому, что предполагает прямое влияние на вас эмоций коллег так, словно это вы их проживаете.

Постоянное переживание вами «непродуктивных» эмоций членов вашей команды вредит и вам, и команде. Руководитель должен понимать команду, то, что они чувствуют, делать выводы о том, что они думают или как работают, но не позволять их эмоциональным состояниям влиять на всю команду и вас лично.

Любой тип лидерства имеет те или иные сильные стороны в зависимости от того, какой тип эмпатии преобладает. Однако именно когнитивная эмпатия является определяющей для эффективного лидерства.

— Лидер-менеджер: низкая когнитивная эмпатия; низкая эмоциональная эмпатия;

— Лидер-друг: низкая когнитивная эмпатия, высокая эмоциональная эмпатия;

— Эмоциональный лидер: высокая когнитивная эмпатия, высокая эмоциональная эмпатия;

— Эффективный лидер: высокая когнитивная эмпатия, низкая эмоциональная эмпатия;

Формула эффективного лидерства: когнитивная эмпатия выше эмоциональной.

Лидеру важно понимать и проявлять эмоциональную эмпатию, однако для эффективной организации работы команды важно уметь не подвергаться влиянию командных эмоций и сохранять свой продуктивное, эмоциональное состояние.

RULER — инструмент для развития навыков эмоциональной компетентности

RULER — это один из инструментов, помогающий развивать навыки эмоциональной компетентности: понимать собственные эмоции, подбирать точные слова для их определения, распознавать эмоции у других, анализировать причины возникновения эмоций и последствия, к которым приводят те или иные эмоциональные состояния.

Recognizing — распознавать эмоции;

Understanding — понимать причины и последствия эмоций;

Labeling — «маркировать» эмоции;

Expressing — выражать эмоции;

Regulating — регулировать эмоциональные состояния.

Распознавание эмоций

Вы распознаете эмоции, замечая изменения в выражении лица, в тоне голоса, речи тела, словах или поведении — в себе и других. Физически вы можете испытывать эмоции, наблюдая за происходящим в вашем теле: пульс, дыхание, напряжение и температура.

Практикуя этот навык, вы развиваете ваше самосознание и социальную осведомленность — когда вы анализируете и осознаете информацию о своих собственных и чужих эмоциях.

Вопросы, которые помогут распознавать эмоции:

— Как я себя чувствую? Какие мысли крутятся в моей голове? Что происходит с моим телом?

— Как чувствует себя мой собеседник? Что из того, что он/она говорит или делает, может помочь мне распознать их эмоции?

— Какие сигналы лица, тела или голоса я могу использовать в качестве подсказки?

Еще хороший способ распознавать, что чувствует кто-то другой, просто спросить.

Понимание эмоций

Вы понимаете эмоции посредством анализа как их причин, так и последствий. Вы можете заметить, что деятельность или взаимодействие заставляет вас постоянно испытывать определенную эмоцию. Далее можете отследить, что переживание этой эмоции приводит к определенным последствиям.

Например: вы можете заметить, что один коллега заставляет вас постоянно нервничать (причина). А потом можете проследить, что после такого взаимодействия, когда нервничаете, вы начинаете делать много ошибок (следствие). Отслеживание этого паттерна поможет вам эффективно выражать и регулировать свои эмоции, а также выстраивать здоровые профессиональные и личные отношения.

Вопросы, которые помогут понимать эмоции:

— Что могло вызвать эту эмоцию?

— Какие люди или события предшествовали изменению моих чувств или чувств других?

— Что обычно происходит, когда я или другие испытываем эту эмоцию?

«Маркирование» эмоций

Давая точные названия эмоциям с точными дефинициями, вы можете научиться наиболее эффективно справляться с ними.

Когда вы найдете точное слово, отображающее конкретное чувство, вам будет легче найти способы его выражения и регулирования.

Вы станете лучше формулировать свои эмоциональные потребности и распознавать чувства и потребности других.

Вопросы, которые помогут «маркировать» эмоции:

— Что происходит в моем теле и о чем мои мысли?

— Какая ситуация, разговор, действие или мнение спровоцировали эту эмоцию?

— Какое слово больше всего подходит для описания того, что я чувствую сейчас?

— Какие выводы из выражения лица, осанки, тона голоса, разговора или действий собеседника я могу сделать?

— Какое слово больше всего подходит, чтобы описать то, что этот человек может испытывать сейчас?

Выражение эмоций

Вы умеете выразить свои эмоции, когда это уместно в конкретной ситуации. Обстоятельства, другие люди и ваша цель определяют то, как вы ведете себя.

К примеру: нам легче более открыто выражать эмоции дома с близкими, чем на людях, в окружении незнакомцев.

Вопросы, которые помогут выражать эмоции:

— Как по-разному я выражаю свои эмоции в разных ситуациях и с разными людьми? Почему я выбираю разную стратегию?

— Как люди из моего окружения отличаются в выражении их эмоций в разных ситуациях?

— О чем я должен помнить в той или иной ситуации, чтобы выбирать наиболее эффективный способ выражения своих эмоций?

Регулирование эмоциональных состояний

Регулирование предусматривает управление собственными эмоциональными состояниями и помощь с этим другим. Это один из важнейших навыков эмоциональной компетентности, потому что она определяет то, как вы себя чувствуете каждый день и как вы взаимодействуете с внешним миром.

Чтобы регулировать эмоциональные состояния, установите цель почувствовать сильнее, слабее, тот же уровень определенной эмоции или попытаться переключиться с одной на другую. Когда у вас есть цель, определите стратегию — о чем следует подумать, сказать или сделать, чтобы урегулировать эту эмоцию: облегчить или усилить ее ощущение, заменить другой.

Например, если вы волнуетесь по поводу предстоящей презентации, попробуйте чувствовать себя менее тревожным или более спокойным (цель), начните считать вдохи и выдохи, просканируйте мыслями свое тело, проанализируйте мысли (стратегия).

Вопросы, которые помогут регулировать эмоциональные состояния:

— Какова моя цель в отношении конкретного эмоционального состояния? Хочу ли я чувствовать сильнее или легче эти эмоции?

— О чем я могу подумать, сделать или сказать, чтобы ощущать себя так, как я хочу (или чтобы помочь кому-то ощутить то, что он хочет ощущать)?

Вы также можете проанализировать стратегии, которыми вы обычно пользуетесь или которыми пользуются другие, оценить их полезность и попробовать новые стратегии, которые могут работать лучше.

Почему навыки RULER важны?

Представьте, что ваша эмоциональная компетентность — это как будто надежные стены дома, в котором вы чувствуете себя комфортно, уютно, спокойно, уверенно несмотря на то, что происходит снаружи. Навыки RULER и являются теми кирпичиками, из которых состоит ваша эмоциональная стойкость: чтобы добиваться успеха в жизни, чтобы противостоять вызовам, чтобы ясно мыслить и принимать правильные решения, чтобы управлять стрессом и эффективно взаимодействовать с другими. Несмотря на то, что происходит снаружи.

Текст публикуется с разрешения автора

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