Простая техника. Как взаимодействовать с теми, кто чувствует сильный гнев

Часто мы бессознательно подбрасываем дрова в огонь

Что нам нужно понимать при взаимодействии с тем, кто испытывает сильный гнев?



Когда с нами происходит атака гнева, миндалевидное тело «отключает» лобные судьбы, позволяющие человеку контролировать себя. Поэтому в гневе мы можем говорить и делать то, о чем со временем пожалеем. Именно поэтому кричать в ответ, доказывать что-то, требовать успокоиться, спорить и обижаться на чувствующего гнев — проигрышная стратегия. А мы с вами — за победу. Поэтому сегодня шпаргалка о том, как взаимодействовать с гневом.

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Техника «Дрова — Вода»

«Вода» работает только, если мы действительно имеем целью снизить уровень чужой агрессии. Не работает, когда хотим отомстить, проявить себя в сильной позиции, поскандалить. Главный принцип работы « воды» — целеполагание: «Чего я хочу в этой ситуации?», «Какую цену я готов за это заплатить?»

Агрессия — очень энергоемкая эмоция

Агрессия — очень энергоемкая эмоция. После всплеска гнева мы часто чувствуем себя истощенными. Когда нет внешней поддержки. агрессия очень быстро гаснет, так же как очаг не может гореть, когда кончились дрова. Часто дрова мы подбрасываем бессознательно — фразы, жесты, движения.

Управление гневом

Дрова:

Перебить, остановить поток обвинений.

Сказать: «Успокойся», «Что ты себе позволяешь?», «Прекрати разговаривать со мной в таком тоне», «Веди себя…»

Повысить голос в ответ, использовать агрессивные или защитные жесты.

Отрицать свою вину, возражать, объяснять, что партнер по взаимодействию неправ, говорить «нет».

Оправдываться или обещать все исправить.

Снижать значимость проблемы: «Ничего страшного не случилось». «Почему ты так нервничаешь».

Говорить подчеркнуто сухим и официальным тоном.

Использовать ответную реакцию «а сам?»

Вода:

Не перебивать, дать высказаться.

Использовать технику вербализации чувств.

Держать под контролем невербальную коммуникацию: разговаривать, сохраняя спокойную интонацию и жесты.

Найти, с чем можно согласиться, и сделать это.

Спокойно согласиться с тем, что неприятная ситуация произошла, не прибегая к детализации причин.

Признать важность проблемы.

Проявить сочувствие.

Текст публикуется с разрешения автора

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