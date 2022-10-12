Направьте его на победу. Как гнев влияет на мозг и тело

Наталья Кадя: «Мы не можем избежать событий или людей, которые нас злят, но можем научиться управлять своими реакциями» (Фото:kues/Depositphotos)

Как только начинаете сердиться, напоминайте себе, что у вас сейчас появляется огромное количество энергии

Страха нет. Есть гнев и боль. Сегодня о гневе.



Помните, что гнев — это здоровая реакция организма на опасность.

Избавиться от гнева мы не можем, как пока не можем не ощущать каждый день новых угроз.

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Несмотря на все наши усилия и стремления, еще будут происходить вещи, вызывающие у нас злобу и гнев, оправданный гнев.

Мы не всегда можем влиять на происходящее, но мы можем изменить то, как реагируем, что выбираем делать, куда направляем гнев.

Подготовила шпаргалку о том, как гнев влияет на мозг и тело, и как правильно направлять энергию, которую дает злость, на победу.

Направляем гнев на победу

Что гнев делает с мозгом и телом:

1. Первая искра гнева активирует амигдалу еще до того, как вы даже осознаете это.

2. Миндалевидное тело активирует гипоталамус.

3. Гипоталамус сигнализирует гипофизу, выбрасывая кортикотропин-рилизинг-гормон.

4. Гипофиз активирует работу надпочечников, высвобождая адренокортикотропный гормон.

5. Надпочечники выделяют гормоны стресса, такие как кортизол, адреналин и норадреналин.

Наша реакция на угрозу, будь то реальная и физическая или воображаемая, через мысли и эмоции, проявляется так:

— То, что мы видим, слышим, чувствуем, попадает непосредственно в лимбическую систему, начиная с амигдалы — структуры, среди других функций отвечающей за обработку эмоций. Если амигдала испытывает угрозу, она посылает сигнал дальше в гипоталамус, служащий командным центром для всей нервной системы.

Гнев —это здоровая реакция организма на опасность

— Гипоталамус сигнализирует надпочечникам, расположенным над почками, выделять адреналин, кортизол и другие гормоны.

— В результате ускоряется сердцебиение, увеличивается частота дыхания. Дыхательные пути в легких расширяются, мозг и мышцы наполняются дополнительным кислородом и глюкозой. Зрачки расширяются, зрение обостряется.

Цель управления гневом:

уменьшить как эмоциональные реакции, так и физиологическое возбуждение, вызванное гневом.

Мы не можем избавиться или избежать событий или людей, которые нас злят, но мы можем научиться менять свои реакции.

Три подхода в управлении гневом:

— выразить (хорошее решение);

— успокоить (хорошее решение);

— подавить (плохое решение: гнев, обращенный внутрь,

может вызвать гипертонию или депрессию).

Управляем гневом через изменение мышления:

Когда мы сердимся, мы можем начать преувеличивать или драматизировать. Наша задача вернуть контроль гад мыслями.

Неправильные формулировки:

— Я ужасно злюсь!

— Это ужасно!

— Все разрушено!

— У меня отняли мою жизнь!

— Я ужасно взбешен, потому что уже никогда не смогу жить, как раньше!

— Я больше никогда не смогу быть счастливым.

— Меня всегда будет преследовать этот ужас и несправедливость.

Правильные формулировки:

— Происходящее — настоящая катастрофа. И вполне нормально, что я расстроен и злюсь из-за того, что не могу жить, как хочу. Но правда и в том, что это не конец света, и мой гнев никак не исправит ситуацию. Мне нужно подумать, что я должен сделать.

— Жизнь во время войны не стоит на паузе. То, что сейчас происходит, влияет и меняет мою жизнь. Она точно будет другой. То, какой будет моя жизнь, зависит от того, что я буду делать прямо сейчас. Что я выбираю сейчас сделать для своей желанной жизни вместо того, чтобы гневаться?

Направляем гнев на победу

Как только начинаете гневаться, напоминайте себе, что у вас сейчас появляется огромное количество энергии. Это очень хорошо, энергия нам очень нужна для победы.

«Куда я сейчас выбираю потратить энергию? Что я прямо сейчас могу сделать полезного для себя, что я прямо сейчас могу сделать полезного для победы? Даже такие разговоры и анализ мышления помогут перенаправить гнев в победное русло.

Текст публикуется с разрешения автора

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