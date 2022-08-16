Важный вопрос. Почему ничего не хочется и как вернуть себе вкус к жизни

Никто нас по кирпичику не отстроит, если мы сами этим не займемся

Важный вопрос для людей, живущих в войне. Постаралась очень просто ответить.



«Как снова захотеть?»

Захотеть бы чего-нибудь материального. Ну не знаю. Юбку новую. Книгу красивую. Свечу такую, чтобы пахла уютом и сказками. Мебель на террасу в тот наш домик, который пришлось поставить на паузу.

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Давно ведь такого не было: хочу — сильно хочу! — ищу и нахожу — покупаю! То «не могу себе позволить». То «неудобно как-то себе сейчас что-то позволять». А если обобщить, дело в том, что… вот не хочется. Все свелось к базовым потребностям и их удовлетворению. Ничего не хочется. И это не ОК.

Для человека абсолютно естественно хотеть, искать, стремиться, как минимум просто мечтать. В этом и развитие, и самореализация, и любопытство, и вознаграждение, да и в принципе жизнь.

Почему нам ничего не хочется?

Для начала — мы устали. Физически: жизнь в военное время полна стресса, мы не высыпаемся, мы нервничаем, мы работаем сверх меры. И эмоционально: мы ждем хороших новостей, но даже когда мы их получаем, их, как правило, сопровождают очень плохие новости, и мы устали разочаровываться, мы будто высыхаем изнутри.

Хотеть — не вредно. Хотеть — необходимо

Другая причина, которую я фиксирую в своих друзьях, клиентах, близких и в себе самой — даже когда вроде бы просыпается желание чего-то, мы себя останавливаем. Шлепаем по рукам, как ребенка, который до обеда тянется за конфеткой.

Не устану повторять, это важно: хотеть и брать. Хотеть и получать. Никто нас по кирпичику не отстроит, если мы сами этим не займемся.

Ведь всегда будет кто-то, кому хуже чем нам.

После всех побед, разборов полетов, после нормализации жизни (которая обязательно настанет!) — всегда — будут люди, дела, компании и начинания, которые будут требовать нашей помощи

или мы будем думать, что должны ее предоставить.

Но это абсолютно не означает, что мы становимся от этого менее важными. И что наши желания теряют в цене или в актуальности.

Итак. Как снова захотеть?

Первое — обеспечить себе базовую заботу.

Все то, о чем я пишу постоянно — стараться спать сколько нужно, есть когда нужно, устраивать интернет-диету и новостное голодание, обниматься с близкими, плакать когда хочется поплакать. Базовая психологическая гигиена, ну вы понимаете.

Второе — придумывать себе вознаграждения.

Допустим, в связи с войной вы работаете в три раза больше, потому что людей в компании стало меньше, а работы столько же. Супер — придумывайте себе поощрения за каждое сделанное задание.

Подготовили отчет — отведите себя на кофе с круассаном на свежем воздухе, и пусть в наушниках в это время играет любимый альбом.

Сделали презентацию и отправили ее клиенту — супер, посмотрите серию любимого сериала, прямо на работе, почему нет?

То же самое и вне работы: не пропустили ни одну тренировку по йоге за неделю — это вполне «тянет» на новое платье, тем более кругом распродают летние коллекции. Ходим, смотрим, примеряем.

Третье — захотите чего-то в будущем. Вспомните, чего вы хотели до войны. Так, например, дочь моей подруги очень хотела часы Apple Watch, и откладывала с карманных денег в «банку», чтобы купить их себе к дню рождения. Математически все сходилось, но когда началась война, вся банка ушла ЗСУ (как знакомо, правда?)

Так вот, вспомните свой «Apple Watch» и отныне все деньги, которые вы откладываете, делите на два — половину в банку «ЗСУ» (я условно), половину — в ту самую банку имени вашего заветного подарка себе.

Стройте планы, визуализируйте материальные радости в будущем. Это важно, это и мотивация, и нормализация себя.

Хотеть — не вредно. Хотеть — необходимо.

Поэтому, кто куда, а я за свечой. Скоро придут холодные вечера, буду устраивать себе hygge со свечами, пледом и какао. Я точно заслужила!

Текст публикуется с разрешения автора

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