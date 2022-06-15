Неравнодушие не обязательно означает сопереживание — оно может быть как эмоциональным, так и деятельным

Наша тревожность больше, чем оно того стоит.



1. Эволюционно так сложилось, что животное, которое всегда немного тревожное, в среднем выживает лучше, чем в основном спокойное. Это неактуально для крупных и хорошо вооруженных животных типа льва или слона. Но для незащищенных обезьян и древних людей повышенная тревожность часто являлась главным условием выживания.

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Для нас здесь и сейчас это означает, что амигдала, отвечающая за тревогу, всегда немножко активна. Даже когда у нас все хорошо, она все равно имеет определенный фоновый уровень возбуждения. То есть, мы постоянно имеем какое-то количество немотивированной тревоги. Она заставляет нас дергаться и не дает отдохнуть.

Тревожность сигнализирует о неудовлетворенных потребностях

Это имело ценность, когда речь шла о выборе «прожить еще один день или сдохнуть в когтях большой кошки», и отнюдь не о длительной, здоровой и счастливой жизни. Сейчас активность нашей амигдалы всегда немножко избыточна. Давайте поблагодарим ее, что помогла выжить нашим предкам, но здесь и сейчас можно и поменьше.

2. Отсутствие тревожности не равно безразличию. Небезразличием мы обладаем в первую очередь благодаря зеркальным нейронам, позволяющим нам поставить себя на место других. А также благодаря врожденной морали, которая заставляет нас страдать, когда страдают «свои» (критерии «своих» — это отдельный вопрос). Тревожность в первую очередь связана с активностью амигдалы и сигнализирует о любых неудовлетворенных потребностях. Да, это может быть тревога за других (нравственные потребности), но может быть и множество других причин.

Почему это важно? Я регулярно слышу вопросы типа «нормально ли это: позволять себе спокойствие и заботу о себе, когда в Украине война? Это же какое-то безразличие к страданиям украинцев». Нет, если этот вопрос звучит, это уже не о безразличии. Да, спокойствие и забота о себе это нормально, так вы становитесь более эффективными и можете сделать больше для других.

3. Неравнодушие не обязательно означает сопереживание. Оно может быть как эмоциональным, так и проактивно деятельной. И эти два аспекта тоже не обязательно должны смешиваться. Более того, эмоциональное сопереживание отнимает много ресурса, который в противном случае можно было бы направить на деятельность.

Конечно, тотально избавиться от сопереживания невозможно. Но подозреваю, что неприятных эмоций у вас пока предостаточно. Поэтому, если есть возможность не сопереживать — лучше не сопереживать. Это будет не небезразличие, а здоровая забота о себе. Лучше направить эту энергию в конструктивное русло.

Текст публикуется с разрешения автора

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