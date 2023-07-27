Заменят тренировки в зале. Три типа упражнений, которые стоит выполнять регулярно

Для их выполнения не нужно никакого сложного инвентаря

Совместно с Льюисом Ингрэмом, преподавателем физиотерапии Университета Южной Австралии, и Саравана Кумаром, физиотерапевтом, профессором Университета Южной Австралии

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По мере того, как стоимость жизни растет, абонементы в тренажерные залы и фитнес-клубы становятся все менее доступными. Но есть и хорошая новость: таких же результатов можно достичь и занимаясь дома.

Выносливость сердечно-сосудистой системы, мышечная сила и гибкость — три наиболее важных составляющих хорошей физической формы. И для упражнений, улучшающих каждую из них, практически не требуется специального оборудования. Давайте посмотрим, почему стоит включить их в свою домашнюю программу тренировок