Заменят тренировки в зале. Три типа упражнений, которые стоит выполнять регулярно

27 июля, 22:03
NV Премиум
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Хантер Беннетт: «Старайтесь дважды в неделю выполнять силовые упражнения умеренной или высокой интенсивности» (Фото:luckybusiness/Depositphotos)

Хантер Беннетт: «Старайтесь дважды в неделю выполнять силовые упражнения умеренной или высокой интенсивности» (Фото:luckybusiness/Depositphotos)

Хантер Беннетт
Преподаватель спортивной физиологии Университета Южной Австралии

Для их выполнения не нужно никакого сложного инвентаря

Совместно с Льюисом Ингрэмом, преподавателем физиотерапии Университета Южной Австралии, и Саравана Кумаром, физиотерапевтом, профессором Университета Южной Австралии

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По мере того, как стоимость жизни растет, абонементы в тренажерные залы и фитнес-клубы становятся все менее доступными. Но есть и хорошая новость: таких же результатов можно достичь и занимаясь дома.

Выносливость сердечно-сосудистой системы, мышечная сила и гибкость — три наиболее важных составляющих хорошей физической формы. И для упражнений, улучшающих каждую из них, практически не требуется специального оборудования. Давайте посмотрим, почему стоит включить их в свою домашнюю программу тренировок

Теги:   Здоровье Спорт Фитнес Тренировки Упражнения для фигуры

Depositphotos
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