Заменят тренировки в зале. Три типа упражнений, которые стоит выполнять регулярно
Хантер Беннетт: «Старайтесь дважды в неделю выполнять силовые упражнения умеренной или высокой интенсивности» (Фото:luckybusiness/Depositphotos)
Для их выполнения не нужно никакого сложного инвентаря
Совместно с Льюисом Ингрэмом, преподавателем физиотерапии Университета Южной Австралии, и Саравана Кумаром, физиотерапевтом, профессором Университета Южной Австралии
По мере того, как стоимость жизни растет, абонементы в тренажерные залы и фитнес-клубы становятся все менее доступными. Но есть и хорошая новость: таких же результатов можно достичь и занимаясь дома.
Выносливость сердечно-сосудистой системы, мышечная сила и гибкость — три наиболее важных составляющих хорошей физической формы. И для упражнений, улучшающих каждую из них, практически не требуется специального оборудования. Давайте посмотрим, почему стоит включить их в свою домашнюю программу тренировок