Убийца внимания. Пять причин отказаться от многозадачности

Даже когда нам кажется, что мы одновременно выполняем несколько задач, мозг обрабатывает их поочередно

Ощущение, особенно обостренное сейчас, что мы вынуждены успевать все и сразу — это только наша иллюзия.



Мы с вами проживаем опыт, который рассеял много иллюзий относительно того, что действительно важно, кто на самом деле друг, что такое настоящий успех, в чем ценность жизни и множество других.

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Сегодня для бойцов офисного фронта подготовила шпаргалку, которая поможет избавиться от иллюзии о том, что многозадачность — это о том, чтобы успевать быстрее, достигать большего, становиться лучше.

Если коротко, то медленно+ сосредоточено=много и качественно. А вот быстро+много=мало и некачественно. Причем и на работе, и в жизни.

Как многозадачность вредит мозгу

— Считаете себя мультитаскером?

— Думаете, чем больше делаете задач одновременно, тем больше успеваете?

— Верите, что вы можете выполнять несколько задач одновременно одинаково качественно?

Ваша задача — научиться выбирать важное вовремя

Если у вас хотя бы одно «да», у нас с вами есть проблема… Мозг не многозадачный.

Даже когда нам кажется, что мы одновременно выполняем несколько задач, мозг обрабатывает их поочередно. Более того, чем больше дел мы стараемся одновременно делать, тем чаще и быстрее мозг переключается между всеми задачами. Соответственно, тем больше мы совершаем ошибок. Тем менее мы эффективны и тем быстрее устаем.

Пять причин отказаться от многозадачности

1. «Играя» в многозадачность, вы начинаете все чаще и больше ошибаться.

Увеличение количества ошибок является логичным следствием отсутствия концентрации в условиях многозадачности. Когда мы делаем несколько вещей одновременно, наш разум постоянно переключается между ними, поэтому естественно, что ошибки умножаются.

Перекрестное мышление и переключение между задачами приводит к тому, что мы ошибочно используем для выполнения задачи А действия, которые должны быть для выполнения задачи В.

2. Постоянная попытка попытаться успеть все может провоцировать тревогу.

Чувство тревоги постоянно преследует людей, все время пытающихся распределить свое внимание. Негативные последствия такого режима работы не только физические и психические, но и физиологические. Многозначность увеличивает выработку нашим мозгом кортизола, гормона, вызывающего чувство стресса.

Легкая тревога медленно нарастает из-за достаточного уровня стресса и умственной усталости, что приводит к чрезмерной стимуляции мозга и короткому замыканию.

3. Регулярные переключения внимания между задачами снижают уровень интеллекта.

Внезапное прерывание одной задачи, чтобы сосредоточиться на другой, влияет на кратковременную память. Поскольку вы не полностью сосредоточены, быстро забываете детали каждой из задач.

Исследования показывают, что мультитаскеры могут терять до 10 пунктов IQ в режиме многозадачности. Для сравнения, курящие марихуану перед выполнением тех же задач, теряют 4 пункта IQ.

4. Многозначность вредит креативности и способности и мыслить творчески.

Поскольку для многозадачности мозг использует кратковременную оперативную память, это лишает нас способности творчески мыслить, работая над проблемами, решение которых требует нестандартных решений.

Знаете ли вы, что тем, кто считает, что хорошо справляется с многозадачностью, труднее мечтать и получать инсайты?

5. Вы можете страдать слепотой невнимания.

Люди, занятые двумя делами одновременно, не видят очевидных вещей вокруг.

Университет Вашингтона провел эксперимент, в ходе которого 75% студентов, которые проходя через кампус разговаривали или отправляли текстовые сообщения, не заметили катавшегося перед ними на велосипеде клоуна…

Многозадачность — убийца внимания.

Три шага к одной задаче

Первый шаг: осознать, что эффективность и качество работы и жизни не зависят от количества того, что вы успеваете. Более того, все успеть невозможно. И не нужно. Ваша задача — научиться выбирать важное вовремя. Ваш вызов состоит в том, чтобы научиться отказываться от неважного навсегда.

Второй шаг: контролируйте, чтобы на вашем рабочем месте не было отвлекающих факторов. Минимизируйте количество открытых вкладок на рабочем мониторе. На телефоне удалите все неважные звуковые оповещения. Во время встречи пробуйте вообще не иметь при себе телефона.

Третий шаг: каждой задаче отдельное конкретное время. Начните с планирования. К примеру, перерыв между задачами тоже должен быть запланирован. Следующая встреча не может начинаться через минуту после завершения предыдущей. Надо запланировать время передохнуть, выпить воды и банально сходить в туалет.

Когда планируете, сколько времени нужно для выполнения задачи, будьте реалистами, а не оптимистами.

Текст публикуется с разрешения автора

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