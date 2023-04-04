Два типа мышления. Как отношение к ошибкам влияет на обучаемость

Пытаться избежать неудач значит упускать возможность развиваться

Вы боитесь ошибок? Это просто вы не знаете, насколько они полезны.



Сегодняшняя шпаргалка для всех тех, кто боится ошибок и пытается их избегать. У нас для вас хорошая новость: ошибки во время развития это не только «нормально», но и очень полезно для самого процесса.

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Почему стоит ошибаться? Если нет ошибок — нет обучения.

Процесс обучения основывается на ошибках. Мы не просто учимся на них — нет другого способа учиться, кроме ошибок.

При обучении и обретении нового жизненного опыта ошибки даже неизбежны — они являются сутью учебного процесса.

Отсутствие ошибок равно отсутствию обучения.

Ошибки играют ключевую роль в обучении с точки зрения психологии и нейробиологии.

Кэрол Двек, профессор психологии Стэнфордского университета, предложила теорию о существовании двух полярных подходов к обучению, которые соответствуют двум типам мышления: фиксированному (fixed mindset) и гибкому (growth mindset).

Не существует другого способа учиться, кроме ошибок

Люди с fixed mindset считают, что обладают врожденным уровнем интеллекта, талантов, способностей и не способны заметно его изменить. Соответственно, ошибки воспринимают как доказательство того, что они недостаточно талантливы или умны.

Люди с growth mindset ориентированы на развитие. Они убеждены, что если приложат достаточно усилий, будут трудолюбивыми и терпеливыми, то смогут значительно улучшить свои способности. Ошибки для них — это повод еще больше учиться и развиваться.

Теория Кэрол Двек основывается на психологических экспериментах с учениками. В одном из них приняло участие более 400 пятиклассников. Дети проходили несложный тест, после чего им сообщали результат. Одних похвалили за их ум, других — за усилия, которые они приложили во время выполнения теста.

Затем детям предложили выбрать между двумя тестами разной сложности.

Хотя обе группы в начале вели себя одинаково, после похвалы первая группа перешла в фиксированный образ мышления. В следующих тестах они выбирали более простые задания и избегали более тяжелых, которые могли разоблачить их незнание. Они быстро разочаровались в себе и переставали прилагать усилия. Свои ошибки они воспринимали как доказательство того, что не так уж они и умны.

Вторая группа предпочитала более сложные задачи, которые позволили продемонстрировать свое стремление прилагать усилия. Ученики, которых хвалили за усердие, настойчиво пытались решить задачи и достигали значительных успехов.

Страх совершить ошибку негативно влияет на образовательный процесс, в то время как отсутствие этого страха и готовность работать над ошибками гарантирует эффективное обучение.

Заинтересовавшись теорией Двек о разделении мышления на фиксированное и гибкое, психолог из Мичиганского университета Джейсон Мозер исследовал нейронные механизмы, лежащие в основе различных типов реакций на ошибки. Он проследил взаимосвязь между типом мышления человека и его реакцией на ошибки.

Участники эксперимента Мозера должны были выполнять задачи, в которых легко ошибиться. В это время Мозер с помощью энцефалограммы анализировал нейронные сигналы, участвующие в обработке ошибок: рефлекторную регистрацию ошибки ERN (error-related negativity) и сознательную реакцию на ошибку Ре (error positivity).

Первый сигнал показывает конфликт между правильным и ошибочным ответом и возникает примерно через 50 миллисекунд после допущения ошибки.

Второй сигнал регистрируется через 100-600 миллисекунд после ответа и указывает на осознание ошибки и концентрацию внимания на ней.

Сигналы ERN и Ре, скорее всего, генерируют поясную извилину — зону, которая участвует в мониторинге поведения и сигнализирует о том, что нужно усилить когнитивный контроль.

В эксперименте Мозера уровни сигналов ERN и Pe коррелировали с более сосредоточенными и более точными ответами, следующими за ошибками. Оказалось, что чем выше амплитуда ERN- и Ре- сигналов, тем эффективнее процесс обучения.

Вывод эксперимента: люди с гибким мышлением больше сосредотачиваются на ошибках и демонстрируют большую точность ответов после ошибок, то есть лучше учатся. Амплитуда сигнала Ре у них в среднем равна 15 пунктам, тогда как у носителей фиксированного мышления — 5.

Ошибвившись, люди с гибким мышлением сразу же сосредотачиваются, обрабатывают ошибку и после этого демонстрируют собственно лучший результат.

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Работа Мозера доказала, что ошибки являются важной составляющей обучения и развития. Если их избегать или воспринимать как показатель отсутствия способностей к определенному занятию, эффективность обучения заметно снизится.

Ошибки запускают нейроактивность, отражающую процесс обучения.

На субъективном уровне мы воспринимаем ошибку как «что-то пошло не так», но именно это «не так» на нейронном уровне способствует наиболее активным процессам.

— Самое ценное в процессе обучения — ошибки и умение их допускать.

— Процесс обучения должен быть построен на провалах, а не на успехе.

— Пытаться избежать неудач, стараться делать все правильно и идеально значит упускать возможность научиться и развиваться.

Текст публикуется с разрешения автора

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