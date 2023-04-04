Два типа мышления. Как отношение к ошибкам влияет на обучаемость

4 апреля, 21:13
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Наталья Кадя: «Отсутствие ошибок равно отсутствию обучения» (Фото:Andrea Piacquadio/Pexels)

Наталья Кадя: «Отсутствие ошибок равно отсутствию обучения» (Фото:Andrea Piacquadio/Pexels)

Наталья Кадя
Эксперт по нейроменеджменту, нейроисследовательница, коуч по развитию лидерства

Пытаться избежать неудач значит упускать возможность развиваться

Вы боитесь ошибок? Это просто вы не знаете, насколько они полезны.

Сегодняшняя шпаргалка для всех тех, кто боится ошибок и пытается их избегать. У нас для вас хорошая новость: ошибки во время развития это не только «нормально», но и очень полезно для самого процесса.

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Почему стоит ошибаться? Если нет ошибок нет обучения.

Процесс обучения основывается на ошибках. Мы не просто учимся на них — нет другого способа учиться, кроме ошибок.

При обучении и обретении нового жизненного опыта ошибки даже неизбежны — они являются сутью учебного процесса.

Отсутствие ошибок равно отсутствию обучения.

Ошибки играют ключевую роль в обучении с точки зрения психологии и нейробиологии.

Кэрол Двек, профессор психологии Стэнфордского университета, предложила теорию о существовании двух полярных подходов к обучению, которые соответствуют двум типам мышления: фиксированному (fixed mindset) и гибкому (growth mindset).

Не существует другого способа учиться, кроме ошибок

Люди с fixed mindset считают, что обладают врожденным уровнем интеллекта, талантов, способностей и не способны заметно его изменить. Соответственно, ошибки воспринимают как доказательство того, что они недостаточно талантливы или умны.

Люди с growth mindset ориентированы на развитие. Они убеждены, что если приложат достаточно усилий, будут трудолюбивыми и терпеливыми, то смогут значительно улучшить свои способности. Ошибки для них — это повод еще больше учиться и развиваться.

Теория Кэрол Двек основывается на психологических экспериментах с учениками. В одном из них приняло участие более 400 пятиклассников. Дети проходили несложный тест, после чего им сообщали результат. Одних похвалили за их ум, других — за усилия, которые они приложили во время выполнения теста.

Затем детям предложили выбрать между двумя тестами разной сложности.

Хотя обе группы в начале вели себя одинаково, после похвалы первая группа перешла в фиксированный образ мышления. В следующих тестах они выбирали более простые задания и избегали более тяжелых, которые могли разоблачить их незнание. Они быстро разочаровались в себе и переставали прилагать усилия. Свои ошибки они воспринимали как доказательство того, что не так уж они и умны.

Вторая группа предпочитала более сложные задачи, которые позволили продемонстрировать свое стремление прилагать усилия. Ученики, которых хвалили за усердие, настойчиво пытались решить задачи и достигали значительных успехов.

Страх совершить ошибку негативно влияет на образовательный процесс, в то время как отсутствие этого страха и готовность работать над ошибками гарантирует эффективное обучение.

Заинтересовавшись теорией Двек о разделении мышления на фиксированное и гибкое, психолог из Мичиганского университета Джейсон Мозер исследовал нейронные механизмы, лежащие в основе различных типов реакций на ошибки. Он проследил взаимосвязь между типом мышления человека и его реакцией на ошибки.

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Участники эксперимента Мозера должны были выполнять задачи, в которых легко ошибиться. В это время Мозер с помощью энцефалограммы анализировал нейронные сигналы, участвующие в обработке ошибок: рефлекторную регистрацию ошибки ERN (error-related negativity) и сознательную реакцию на ошибку Ре (error positivity).

Первый сигнал показывает конфликт между правильным и ошибочным ответом и возникает примерно через 50 миллисекунд после допущения ошибки.

Второй сигнал регистрируется через 100-600 миллисекунд после ответа и указывает на осознание ошибки и концентрацию внимания на ней.
Сигналы ERN и Ре, скорее всего, генерируют поясную извилину — зону, которая участвует в мониторинге поведения и сигнализирует о том, что нужно усилить когнитивный контроль.

В эксперименте Мозера уровни сигналов ERN и Pe коррелировали с более сосредоточенными и более точными ответами, следующими за ошибками. Оказалось, что чем выше амплитуда ERN- и Ре- сигналов, тем эффективнее процесс обучения.

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Вывод эксперимента: люди с гибким мышлением больше сосредотачиваются на ошибках и демонстрируют большую точность ответов после ошибок, то есть лучше учатся. Амплитуда сигнала Ре у них в среднем равна 15 пунктам, тогда как у носителей фиксированного мышления — 5.

Ошибвившись, люди с гибким мышлением сразу же сосредотачиваются, обрабатывают ошибку и после этого демонстрируют собственно лучший результат.

<...>

Работа Мозера доказала, что ошибки являются важной составляющей обучения и развития. Если их избегать или воспринимать как показатель отсутствия способностей к определенному занятию, эффективность обучения заметно снизится.

Ошибки запускают нейроактивность, отражающую процесс обучения.

На субъективном уровне мы воспринимаем ошибку как «что-то пошло не так», но именно это «не так» на нейронном уровне способствует наиболее активным процессам.

— Самое ценное в процессе обучения — ошибки и умение их допускать.

— Процесс обучения должен быть построен на провалах, а не на успехе.

— Пытаться избежать неудач, стараться делать все правильно и идеально значит упускать возможность научиться и развиваться.

Текст публикуется с разрешения автора

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Теги:   Обучение Ошибки Мышление

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